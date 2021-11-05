Южнокорейский гигант намерен создать в Европе конкуренцию китайским производителям солнечных панелей

Седьмая по размеру активов в Республике Корея компания Hanwha Group шагнула на европейский рынок возобновляемой энергетики. Корейцы уверены, что рынок Европы созрел для массовых проектов солнечной и ветряной генерации, а китайские компании будут отсечены санкциями США . Для выхода на рынок ЕС компания Hanwha Group купила французский филиал британской компании RES Mediterranee и рассчитывает широко развернуться на новом для себя месте.

Источник изображения: Hanwha Group

За филиал RES France с двумя сотнями работников, пятью офисами в регионах и несколькими проектами будущих электростанций ВИЭ компания Hanwha Group отдала $842 млн (727 млн евро). Корейцы очень рассчитывают на то, что ЕС начнёт воплощать в жизнь обширные планы по переходу на возобновляемую энергетику. Правда, железная уверенность в этом была полгода назад, когда сделка по покупке RES France только осуждалась. К сегодняшнему дню, глядя на энергетический кризис в Европе, уверенность корейцев в светлом будущем «зелёной» энергетики в ЕС могла бы быть сдержаннее, как и стоимость французского филиала.

Тем не менее, сделка прошла одобрение всех регуляторов и фактически завершена. До недавнего времени бал на рынке солнечных панелей в Европе правили китайские компании. Производство солнечных панелей в Китае резко возросло в начале 2010-х годов, и с тех пор компании этой страны прочно закрепились на рынке, отхватив у него около 70 %. Тремя крупнейшими производителями солнечных батарей в мире считаются китайские компании Longi Solar, JinkoSolar и Trina Solar. Корейской Hanwha на этом рынке принадлежит всего 6 %.

Перемены произошли зимой этого года, когда США внесли производителей монокристаллического кремния из Синьцзян-Уйгурского автономного района в санкционный список. Это увеличило стоимость китайских солнечных панелей, а угольный (энергетический) кризис в конце этого лета в Китае только усугубил ситуацию. Для южнокорейского производителя кремния и панелей, кем является Hanwha, появилась возможность составить конкуренцию китайским панелям в Европе. Имея на месте собственное представительство это тем более удобно сделать.

Наконец, Hanwha считает французский плацдарм очень перспективным. До сих пор Франция делала ставку на генерацию электричества атомными электростанциями и солнечная энергетика в стране представлена намного хуже, чем в той же Германии. Корейцы видят огромный потенциал для роста и верят, что затраченные на приобретение филиала во Франции огромные деньги вернутся с большой прибылью. На родине к солнечным проектам Hanwha отнеслись прохладно и она надеется найти счастье на Западе.



