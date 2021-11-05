НБУ пополнил валютные резервы почти на миллиард долларов

Украина прошла пик выплат по долгам и снова наращивает резервы.

НБУ пополнил валютные резервы почти на миллиард долларов
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк в октябре пополнил валютные резервы почти на миллиард долларов. По состоянию на 1 ноября они выросли до 29,654 млрд. долларов в эквиваленте.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Увеличение резервов в основном было связано с получением второго транша макрофинансовой помощи от Европейской комиссии (588,7 млн. евро) и большим предложением на межбанке, что позволило НБУ выкупить с рынка 702,6 млн. долларов.

Текущий объем международных резервов, по оценкам НБУ, обеспечивает финансирование 3,9 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций.

Напомним, что по состоянию на 1 января 2021 года уровень золотовалютных резервов НБУ находился на восьмилетнем максимуме – 29,1 млрд долларов.

В августе после получения Украиной антикризисной помощи от МВФ резервы увеличились до 31,6 млрд долларов, это было максимум с начала 2012 года.

Однако уже в сентябре международные резервы Украины сократились почти на 3 млрд долларов из-за пиковых выплат по долгам.

Международный валютный фонд считает, что международные резервы Украины должны составлять около 30 млрд долларов.

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