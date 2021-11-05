НКРЭКУ внепланово проверит ТЭС Ахметова и "Центрэнерго" из-за низких запасов угля

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), решила провести внеплановые невыездные проверки пяти генерирующих компаний: "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Востокэнерго", "Центрэнерго" и "Донбассэнерго".

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Проверки пройдут по обращению "Укрэнерго". На минувшей неделе компания пожаловалась регулятору на отсутствие достаточного количества угля на тепловых электростанциях этих компаний и увеличение аварийности энергоблоков.

"Поставки угля не соответствуют потребностям, угольные склады интенсивно срабатываются. По состоянию на 26.10.2021 запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний снизились до 579 тыс. т. Текущие угольные запасы почти в пять раз ниже прошлогодних - в этот период 2020 года запасы угля составляли 2531 тыс. т. Из-за отсутствия топлива [...] 20 единиц оборудования ТЭС ГК с установленной мощностью 7 782 МВт находились вне работы/резерва. "Неделю назад аварийные дефекты были зафиксированы на 8 единицах оборудования с установленной мощностью 1 865 МВ", - говорилось в обращении компании.

В этой связи "Укрэнерго" попросило проверить лицензионные условия по производству электрической энергии генерирующих компаний ТЭС.

Напомним, что ранее "Укрэнерго" возложило на ДТЭК ответственность за срыв балансировки энергосистемы и запрос аварийной помощи из Беларуси. Но компания эти обвинения отвергла и заявила, что последние три месяца работает сверх плана по компенсации простоя государственных ТЭС и ТЭЦ.

После этого Государственная инспекция энергетического надзора решила проверить причины аварийной остановки энергоблоков на тепловых электростанциях ДТЭК Рината Ахметова.