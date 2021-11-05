НКРЭКУ внепланово проверит ТЭС Ахметова и "Центрэнерго" из-за низких запасов угля

Проверки пройдут по обращению "Укрэнерго"

НКРЭКУ внепланово проверит ТЭС Ахметова и "Центрэнерго" из-за низких запасов угля
Фото: dtek.com

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), решила провести внеплановые невыездные проверки пяти генерирующих компаний: "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Востокэнерго", "Центрэнерго" и "Донбассэнерго".

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Проверки пройдут по обращению "Укрэнерго". На минувшей неделе компания пожаловалась регулятору на отсутствие достаточного количества угля на тепловых электростанциях этих компаний и увеличение аварийности энергоблоков.

"Поставки угля не соответствуют потребностям, угольные склады интенсивно срабатываются. По состоянию на 26.10.2021 запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний снизились до 579 тыс. т. Текущие угольные запасы почти в пять раз ниже прошлогодних - в этот период 2020 года запасы угля составляли 2531 тыс. т. Из-за отсутствия топлива [...] 20 единиц оборудования ТЭС ГК с установленной мощностью 7 782 МВт находились вне работы/резерва. "Неделю назад аварийные дефекты были зафиксированы на 8 единицах оборудования с установленной мощностью 1 865 МВ", - говорилось в обращении компании.

В этой связи "Укрэнерго" попросило проверить лицензионные условия по производству электрической энергии генерирующих компаний ТЭС.

Напомним, что ранее "Укрэнерго" возложило на ДТЭК ответственность за срыв балансировки энергосистемы и запрос аварийной помощи из Беларуси. Но компания эти обвинения отвергла и заявила, что последние три месяца работает сверх плана по компенсации простоя государственных ТЭС и ТЭЦ.

После этого Государственная инспекция энергетического надзора решила проверить причины аварийной остановки энергоблоков на тепловых электростанциях ДТЭК Рината Ахметова.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тариф на электроэнергию повысят до 10 гривенТариф на электроэнергию повысят до 10 гривен
Доходы и расходы украинцев подвергнут тщательной сверке: что будет с теми, у кого они не совпадутДоходы и расходы украинцев подвергнут тщательной сверке: что будет с теми, у кого они не совпадут
Главные события на фондовых биржах 3 ноября: Рынки снова поверили ФРСГлавные события на фондовых биржах 3 ноября: Рынки снова поверили ФРС
Байден обнародовал исторический план расходов на $1,75 трлн.Байден обнародовал исторический план расходов на $1,75 трлн.
Тариф на горячую воду в Киеве вырастет почти на 80%Тариф на горячую воду в Киеве вырастет почти на 80%
Блок рекламы


Похожие новости
Oxford Economics ухудшил прогноз роста ВВП Украины из-за 4 волны коронавирусаOxford Economics ухудшил прогноз роста ВВП Украины из-за 4 волны коронавируса
В Украину из США идут пять судов примерно с 280 тыс. тонн угля, - СМИВ Украину из США идут пять судов примерно с 280 тыс. тонн угля, - СМИ
Сын Ахметова приобрел еще одну виллу в Швейцарии, – Le TempsСын Ахметова приобрел еще одну виллу в Швейцарии, – Le Temps
РоSSия останавливает поставки энергетического угля в Украину с 1 ноябряРоSSия останавливает поставки энергетического угля в Украину с 1 ноября
Молдова ввела чрезвычайное положение из-за дефицита газаМолдова ввела чрезвычайное положение из-за дефицита газа
В Украине из-за отсутствия топлива простаивают 20 энергоблоков ТЭС и ТЭЦВ Украине из-за отсутствия топлива простаивают 20 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ
В Киеве инвестор понес убытки в 32 млн грн из-за незаконного блокирования проезда к своей частной собственностиВ Киеве инвестор понес убытки в 32 млн грн из-за незаконного блокирования проезда к своей частной собственности
Нефть дорожает из-за повышенного спроса и дефицитаНефть дорожает из-за повышенного спроса и дефицита
Сокращение медиков: треть медработников придется в следующем году сократить из-за недофинансирования зарплатыСокращение медиков: треть медработников придется в следующем году сократить из-за недофинансирования зарплаты
Укрэксимбанк раскрыл детали кредита, из-за которого напали на журналистов "Схем"Укрэксимбанк раскрыл детали кредита, из-за которого напали на журналистов "Схем"
Последние новости
Подгружаем последние новости