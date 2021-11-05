Новый мэр Нью-Йорка планирует получить три первые зарплаты в биткоинах

В перспективе он хотел бы сделать город центром криптовалюты.

Новоизбранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что планирует получить три первые заработные платы в биткоинах, а в перспективе хочет сделать город центром криптовалюты.

Об этом он сообщил в своем Twitter .

"В Нью-Йорке мы всегда стремимся к большему, поэтому я планирую получить свои первые три зарплаты в биткоинах, когда начну работать мэром. Нью-Йорк станет центром криптовалют и других инновационных индустрий! Просто подождите! – написал Адамс.

In New York we always go big, so I’m going to take my first THREE paychecks in Bitcoin when I become mayor. NYC is going to be the center of the cryptocurrency industry and other fast-growing, innovative industries! Just wait! — Eric Adams (@ericadamsfornyc) November 4, 2021

По состоянию на четверг биткоин стоил $61,260.

Напомним, кандидат от Демократической партии США Эрик Адамс победил на выборах мэра Нью-Йорка. После того, как его приведут к присяге 1 января, Адамс станет вторым чернокожим мэром крупнейшего города Соединенных Штатов после Дэвида Динкинса, управлявшего городом в 1990-1993 годах.

61-летний Адамс сейчас является президентом одного из районов Нью-Йорка – Бруклина. Он также был сенатором штата Нью-Йорк в 2007-2013 годах, а более 20 лет служил в полиции.