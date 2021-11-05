Украинцы начали использовать больше электроэнергии в 2021 году

В Украине с начала года подскочило потребление электроэнергии. По данным "Укрэнерго", за последние 9 месяцев население начало потреблять на 5,6% больше электроэнергии, а промышленность - на 6,7%.

Украинцы начали использовать больше электроэнергии: как изменились тарифы в отопительный период

Наибольший рост потребления произошел во все месяцы, но больше всего в марте и апреле — на 11,6% и 12,4% соответственно. Кроме того, в июле 2021 года наблюдалась более жаркая погода, чем в июле 2020 года (23,7°С против 21,9°С), что привело к увеличению потребления света на 7,2%. Почти в каждом доме установлен кондиционер, и в жару они работают по полной.

За 9 месяцев 2021 года по сравнению с январем-сентябрем 2020 года свое потребление увеличили все группы потребителей, кроме агропредприятий (-5,9%). Наиболее возросло потребление у группы непромышленных потребителей (малый и средний бизнес) — на 18,1%, строительства — на 15% и транспорта — на 9,4%, что связано с отсутствием строгих карантинных ограничений. В то же время, потребление электроэнергии населением увеличилось на 5,6%, а промышленностью — на 6,7%.

Промышленность нарастила потребление в таких отраслях как: производство строительных материалов – 17,1%, машиностроение – 14,1%, в металлургической и химическо-нефтехимической отраслях – 6,5% и 7,1% соответственно.

Украинцы начали использовать больше электроэнергии: как изменились тарифы в отопительный период
Что касается тарифов на электроэнергию, то до конца отопительного сезона в Украине будет действовать тариф 1,44 гривны за киловатт. Далее правительство снова пересмотрит тарифы. Согласно прогнозу НБУ, тарифы на электроэнергию в Украине будут ежегодно повышать на 20-25%.

Ранее сообщалось, что украинцев ждут веерные отключения электроэнергии зимой.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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