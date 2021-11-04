Предприятие на Житомирщине незаконно подключилось к газопроводу и нанесло государству ущерб на 47 млн гривень

Похищенный газ списывали как "потери" и включали в тариф за транспортировку для непромышленных потребителей.

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили несанкционированное подключение одного из предприятий Житомирской области к газопроводу.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

"По предварительным данным, злоумышленники похищали природный газ для отопления административного здания и производственных складов областного предприятия. Незаконное подключение к газовой магистрали завод-производитель осуществил под видом проведения работ по благоустройству территории. Нанесенный государству ущерб специалисты оценивают в 47 млн грн", - говорится в сообщении.

Такие действия могли привести к возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

"Падение давления в газопроводе и аварийная блокировка газоснабжения как предприятия, так и жильцов жителей микрорайона, нарушение герметичности и целостности самой газовой магистрали, ставило под угрозу стабильную деятельность критически важной сферы жизнеобеспечения и создавало предпосылки к аварийной ситуации с тяжелыми последствиями", - подчеркнули в СБУ .

Непромышленные потребители газа в райцентре, кроме того, что подвергались опасности, еще и платили за тепло для предприятия, поскольку объемы похищенного природного газа списывали как "потери" и включали в тариф за транспортировку природного газа.

Фото: ssu.gov.ua

Начато расследование по ч. 2 ст. 292 Уголовного кодекса (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктов).

Продолжаются следственные действия по установлению всех деталей дела, из которых изучаются обстоятельства незаконного подключения предприятия к газопроводу и уточняются объемы незаконно отобранного природного газа.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в октябре в городе Лозовая Харьковской области без газа остались жильцы 16,2 тыс. квартир в многоэтажных жилых домах после того, как неизвестные перекрыли газопровод высокого давления.