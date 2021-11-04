ПриватБанк предупредил, что в ночь на 7 ноября приостановит работу всех систем.

Банк объяснил, что обновляет процессинг перед Черной пятницей.

ПриватБанк предупредил, что в ночь на 7 ноября приостановит работу всех систем.
Фото: Сергей Нужненко

В ночь с 6 на 7 ноября ПриватБанк обновит программное обеспечение процессингового центра. В этой связи с 01:00 до 04:30 банк приостановит проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса.

В ходе технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка, передает пресс-служба ПриватБанка.

"В ночь с 6 на 7 ноября 2021 года ПриватБанк обновит программное обеспечение процессингового центра, чтобы обеспечить бесперебойную работу для наших клиентов. Мы отдаем себе отчет в том, что это высокий сезон покупательной активности, который начинается с Черной пятницы и завершается рождественскими распродажами по всему миру, и мы беспокоимся, чтобы шопинг наших клиентов был комфортным и доставлял удовольствие", - сказано в сообщении.

В банке отмечают, что технологические работы по обновлению процессинга пройдут в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции и отдыхают.

Там добавили, что на сегодняшний день процессинговый центр банка обрабатывает более 70 тысяч карточных платежей ежеминутно.

Напомним, в конце июня клиенты ПриватБанка из-за сбоя столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам и некорректным отображением и использованием доступного остатка по карте.

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