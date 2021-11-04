Moderna возглавила рейтинг самых быстрорастущих фармкомпаний мира

Американская биотехнологическая компания Moderna возглавила рейтинг самых быстрорастущих фармацевтических компаний мира по уровню рыночной капитализации. Об этом пишет РБК со ссылкой на Nikkei Asia.

Moderna возглавила рейтинг самых быстрорастущих фармкомпаний мира
Фото: liga.net

Успехи Moderna

Согласно рейтингу, составленному QUICK-FactSet, рыночная капитализация Moderna с конца сентября выросла более чем на $130 млрд, достигнув отметки в $140 млрд.

Причиной такого резкого роста Moderna аналитики издания называют ее агрессивную инвестиционную политику и вакцину от коронавируса, вносящую с недавнего времени значительный вклад в прибыль компании.

Рейтинг компаний

Второе место в списке заняла американская Eli Lilly, увеличившая за тот же период свою рыночную стоимость на $120 млрд.

Швейцарская Roche заняла четвертое место, прибавив $75 млрд, немецкая BioNTech — седьмое, американская Pfizer — лишь 14-е.

Предыстория

Напомним, ранее «Минфин» писал, что Moderna вошла в индекс S&P 500. Бумаги Moderna за последний год подорожали в 3,5 раза.

Популярность биотеха среди участников рынка, в частности, подскочила после того, как Moderna разработала эффективную вакцину от коронавируса covid-19.

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