Автор «Черного Лебедя» утверждает, что биткоин будет стоить ноль

«Я не верю в криптовалюту или блокчейн-технологии. Потому что утверждения не кажутся связанными с реальностью», — отмечает Талеб.

Он рассказывает, что биткоин успешен, «потому что цена на него сейчас десятки тысяч долларов. Это не успех для валюты. Валюта должна быть стабильной. Если ты будешь платить ренту в биткоинах, ты можешь обанкротиться в случае если он сильно пойдет вверх, а твой доход привязан к фиат-деньгам. Нам нужно разделять оценку этих валют и удобства», — отметил он.

Криптовалюты имеют оценку более $2 трлн, но это временно, считает эксперт.

«Это пузырь. И если он сдувается, это может нанести вред экономике…», — заявил он.

Талеб проводит параллель с золотом: «У меня есть золотая цепь. Если я оставлю его на земле на 1000 лет, он не обесценится. Это все еще будет золото. В то время как блокчейн должен поддерживаться. И если люди потеряют к нему интерес, птому что появится другая блажь, то это все, он уйдет».

Контекст

Николас Талеб — заслуженный профессор риск-менеджмента и научный консультант Universa Investments. Автор нескольких книг, в их числе бестселлеры «Черный Лебедь» и «Антихрупкость».