Автор «Черного Лебедя» утверждает, что биткоин будет стоить ноль

Известный финансист и автор экономического бестселлера The Black Swan Нассим Николас Талеб раскритиковал ценность блокчейна и криптовалют как таковых, и предсказал, что в конечном итоге они будут стоить ноль. Об этом он заявил во время Visa Informal Cashless Forum 2021, передает издание dev.ua.

Автор «Черного Лебедя» утверждает, что биткоин будет стоить ноль
Фото: biz.censor.net

Недоверие к крипте

«Я не верю в криптовалюту или блокчейн-технологии. Потому что утверждения не кажутся связанными с реальностью», — отмечает Талеб.

Он рассказывает, что биткоин успешен, «потому что цена на него сейчас десятки тысяч долларов. Это не успех для валюты. Валюта должна быть стабильной. Если ты будешь платить ренту в биткоинах, ты можешь обанкротиться в случае если он сильно пойдет вверх, а твой доход привязан к фиат-деньгам. Нам нужно разделять оценку этих валют и удобства», — отметил он.

Криптовалюты имеют оценку более $2 трлн, но это временно, считает эксперт.

«Это пузырь. И если он сдувается, это может нанести вред экономике…», — заявил он.

Талеб проводит параллель с золотом: «У меня есть золотая цепь. Если я оставлю его на земле на 1000 лет, он не обесценится. Это все еще будет золото. В то время как блокчейн должен поддерживаться. И если люди потеряют к нему интерес, птому что появится другая блажь, то это все, он уйдет».

Контекст

Николас Талеб — заслуженный профессор риск-менеджмента и научный консультант Universa Investments. Автор нескольких книг, в их числе бестселлеры «Черный Лебедь» и «Антихрупкость».

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тариф на электроэнергию повысят до 10 гривенТариф на электроэнергию повысят до 10 гривен
Доходы и расходы украинцев подвергнут тщательной сверке: что будет с теми, у кого они не совпадутДоходы и расходы украинцев подвергнут тщательной сверке: что будет с теми, у кого они не совпадут
Байден обнародовал исторический план расходов на $1,75 трлн.Байден обнародовал исторический план расходов на $1,75 трлн.
Тариф на горячую воду в Киеве вырастет почти на 80%Тариф на горячую воду в Киеве вырастет почти на 80%
В ноябре Украина планирует импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАРВ ноябре Украина планирует импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР
Блок рекламы


Похожие новости
Криптовалюта Ethereum подорожала до рекордных $4600, биткоин отстаётКриптовалюта Ethereum подорожала до рекордных $4600, биткоин отстаёт
Доходы и расходы украинцев подвергнут тщательной сверке: что будет с теми, у кого они не совпадутДоходы и расходы украинцев подвергнут тщательной сверке: что будет с теми, у кого они не совпадут
Биткоин может спасти мировую экономику от инфляцииБиткоин может спасти мировую экономику от инфляции
Известный инвестор рассказал, почему стоит покупать биткоинИзвестный инвестор рассказал, почему стоит покупать биткоин
НБУ больше не будет прогнозировать курс для госбюджетаНБУ больше не будет прогнозировать курс для госбюджета
Биткоин шагает ввысь: сколько можно на одной монете заработать за неделюБиткоин шагает ввысь: сколько можно на одной монете заработать за неделю
Биткоин побил собственный рекорд: теперь он составляет почти 67 тысяч долларовБиткоин побил собственный рекорд: теперь он составляет почти 67 тысяч долларов
Вложения в первый в США биткоин-ETF превысили $1 миллиардВложения в первый в США биткоин-ETF превысили $1 миллиард
Взлет биткоина. Аналитик спрогнозировал рост цены криптовалюты до $200 тысячВзлет биткоина. Аналитик спрогнозировал рост цены криптовалюты до $200 тысяч
Биткоин пробил свой исторический максимум и стоит более $66 тысячБиткоин пробил свой исторический максимум и стоит более $66 тысяч
Последние новости
Подгружаем последние новости