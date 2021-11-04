Главные события на фондовых биржах 3 ноября: Рынки снова поверили ФРС

Вчера фондовые рынки США выросли. Индекс широкого рынка S&P500 за день прибавил 0,65%, закрывшись на отметке 4660 пунктов.

Главные события на фондовых биржах 3 ноября: Рынки снова поверили ФРС
Фото: epravda.com.ua

Среди крупнейших компаний США лидерами роста стали акции Eli Lilly and Company, выросшие на 3,6%, и акции компании Tesla, прибавившие 3,5%.

Хуже остальных торговались акции компании Pfizer, и акции Exxon Mobil Corporation, которые снизились по итогам дня на 1,3%.

Что решила ФРС

Ключевым событием вчерашнего дня стало очередное заседание ФРС США. По его итогам рынки выросли.

«В свете значительного дальнейшего прогресса, которого экономика достигла в достижении целей Комитета с декабря прошлого года, Комитет решил начать снижение ежемесячных темпов покупки чистых активов на $10 миллиардов для казначейских ценных бумаг и на $5 миллиардов для ценных бумаг, обеспеченных ипотекой агентств», — говорится в заявлении FOMC.

Данное решение ФРС о начале сворачивания количественного смягчения было ожидаемо.

Главное для инвесторов на Уолл-Стрит стало то, что относительно основной ставки ФРС, голоса разделились. Девять членов Комитета не ожидают повышения ставки в течении следующего года, другие девять членов ожидают лишь одно повышение.

«Наше сегодняшнее решение начать сокращение покупок активов не подразумевает какого-либо прямого сигнала относительно нашей процентной политики. Мы продолжаем формулировать другую, более строгую проверку экономических условий, которые должны быть выполнены, прежде чем повышать ставку по федеральным фондам».

Так же очень важным является то, что позиция ФРС относительно инфляции немного изменилась. Теперь в ФРС признают, что рост цен был более быстрым и устойчивым, чем они ожидали, но руководители ФРС все равно охарактеризовали инфляцию как «временную». А такая постановка вопроса говорит о нескором повышении основной ставки ФРС.

В целом ФРС выполнил свою задачу и дал ответ рынку о том, что повышение ставки будет еще не скоро, потому что они по-прежнему считают инфляцию временной.

«Доверие к ФРС будет усилено, если г-ну Пауэллу не придется возвращаться на площадку для пресс-конференций в декабре, январе и марте и снова объяснять, почему инфляция выросла еще больше», — отметил главный экономист Pantheon Macroeconomics Ян Шепердсон.

Перефразируя его слова, можно сказать то, что если инфляция продолжит расти, то «доверие» к ФРС может пошатнуться. Но пока рынки верят ФРС и потому они выросли. Далее слово за инфляцией. Если в ближайшие месяцы она не будет усиливаться, то честь и хвала ФРС за их искусное маневрирование в очень непростых условиях. Если же инфляция продолжит расти, то ФРС будет трудно оправдаться.

Из других событий стоит отметить вышедший вчера отчет по занятости от ADP за октябрь, согласно которому в октябре американская экономика смогла создать 571 тысячу рабочих мест без учета сельскохозяйственной отрасли, превысив средний прогноз на уровне 400 тысяч рабочих мест. Официальные данные по занятости в США за октябрь выйдут в пятницу.

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