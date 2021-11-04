Акции Pfizer возобновили рост после отчета компании за квартал

Американская фармацевтическая компания Pfizer, выпускающая одну из вакцин против коронавируса, отчиталась за квартал — прибыль выросла в 5,5 раза. На фоне таких новостей акции компании возобновили активный рост.

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Прибыль компании растет

Pfizer Inc увеличила чистую прибыль в 5,5 раза в третьем квартале 2021 года, выручку — в 8,5 раза, а также улучшила годовой прогноз, передаёт Интерфакс-Украина.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $8,15 млрд по сравнению с $1,47 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная выручка Pfizer поднялась более чем вдвое и достигла $24,09 млрд по сравнению с $10,28 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составил $22,58 млрд.

Выручка от продажи вакцин увеличилась до $14,6 млрд с $1,72 млрд. В том числе доходы от продажи вакцины против Covid, разработанной совместно с немецкой BioNTech SE, составили $13 млрд, также превысив консенсус-прогноз экспертов.

«Более 75% выручки от продажи вакцины от Covid-19 Comirnaty пришлось на иностранные государства. Мы планируем достичь цели поставки по крайней мере 2 млрд доз вакцин бедным странам до конца 2022 года», — заявил глава компании Альберт Бурла.

Прогноз компании

Согласно новым прогнозам Pfizer, в 2021 году ее прибыль без учета разовых факторов составит $4,13?4,18 на акцию, выручка — $81?82 млрд. Ранее компания прогнозировала скорректированную прибыль на уровне $3,95?4,05 на акцию, выручку — $78?80 млрд.

Прогноз годовой выручки от продажи вакцины от Covid-19 был повышен на 7,5%, до $36 млрд с $33,5 млрд. Компания рассчитывает, что поставки вакцины Comirnaty в этом году достигнут 2,3 млрд доз.

В 2022 году выручка от Comirnaty сократится примерно до $29 млрд, прогнозирует Pfizer, основываясь на контрактах, заключенных к середине октября 2021 года. В следующем году Pfizer, как ожидается, поставит 1,7 млрд доз вакцины Comirnaty.

Акции возобновили рост

Акции компании в августе 2021 года стоили более $50 за бумагу, но цена начала падать и за два месяца достигла минимума — $41. Рост начался еще до публикации отчета. К моменту написания новости 1 акция Pfizer стоит $45.

Динамика цен на акции Pfizer / Скриншот investing.com