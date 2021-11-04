JPMorgan ограничит торговлю акций связанных с каннабисом компаний

JPMorgan Chase с 8 ноября ограничит операции с акциями компаний, связанных с производством и продажей каннабиса. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Фото: censor.net

Что известно

По информации издания, со следующей недели банк запретит новые покупки или короткие позиции в компаниях, ведущих операции в США , но не котирующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже, Фондовой бирже Торонто или бирже NASDAQ.

При этом в JPMorgan уточнили, что держателям акций будет позволено их продать.

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