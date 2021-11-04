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2021-11-04
JPMorgan ограничит торговлю акций связанных с каннабисом компаний
JPMorgan Chase с 8 ноября ограничит операции с акциями компаний, связанных с производством и продажей каннабиса. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.
Фото: censor.net
Что известно
По информации издания, со следующей недели банк запретит новые покупки или короткие позиции в компаниях, ведущих операции в США, но не котирующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже, Фондовой бирже Торонто или бирже NASDAQ.
При этом в JPMorgan уточнили, что держателям акций будет позволено их продать.
Причина решения
Причиной такого решения аналитики издания называет высокий риск операций с подобными компаниями, поскольку, несмотря на легализацию каннабиса отдельными штатами в медицинских или рекреационных целях, в соответствии с федеральным законодательством США это вещество по-прежнему остается запрещенным.