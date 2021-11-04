Объем переводов в цифровом юане почти достиг $10 миллиардов

Уже 140 млн граждан и 10 млн корпораций открыли кошельки в цифровом юане. Они совершили переводы на $9,7 млрд, заявил Му Чанчунь, директор института цифровой валюты китайского центробанка, пишет Reuters.

Объем переводов в цифровом юане почти достиг $10 миллиардов
Фото: coingape.com

Такое заявление Му сделал на гонконгской конференции «Fintech Week», добавив, однако, что дата официального запуска проекта, также известного как e-CNY, до сих пор не определена.

По его словам, уже 1,5 миллиона организаций принимают оплату цифровым юанем. С помощью кошелька e-CNY можно оплатить, в том числе, коммунальные услуги, поездки в транспорте, покупки в магазинах и государственные услуги.

Как пишет cointelegraph, чтобы открыть «базовый» электронный кошелек нужен только номер телефона, но переводы по нему ограничены $7?800 в год. Чтобы открыть кошелек без ограничений, нужно пройти процедуру подтверждения личности в банке.

Напомним

Центральные банки большинства стран мира изучают возможности внедрения цифровых валют центральных банков (CBDC), позволяющих модернизировать их финансовую систему, предупредить конкуренцию со стороны криптовалют и ускорить внутренние и международные переводы.

Китай — это один из лидеров в их разработке. Он проводит тестирование и пилотные проекты своей цифровой валюты еще в прошлом году.

В Украине тоже хотят создать е-гривну. Об этом говорят с 2016 года.

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