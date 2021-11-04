Oxford Economics ухудшил прогноз роста ВВП Украины из-за 4 волны коронавируса

Oxford Economics ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4% до 3,5%. Аналитики также изменили прогноз роста экономики в 2022 году — с 3,5% до 3,4%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Фото: investgazeta.ua

Восстановление экономики тормозит пандемия

В материалах исследования отмечается, что 4 волна коронавируса может затормозить восстановление экономики, поскольку Украина регистрирует около 20 тыс новых случаев Covid в день — это самый высокий показатель с начала пандемии.

В октябре резко возросла суточная вакцинация, но полностью вакцинировано только 16% населения, отмечают аналитики.

В то же время в Oxford Economics ожидают рост номинального ВВП в 2021 году до $196,2 млрд по сравнению с $155,5 млрд в 2020 году, а в 2022 году — до $219 млрд.

При этом, по их мнению, в 2022 году экономика может вырасти на 3,4% при прогрессе с вакцинацией.

Прогнозы Oxford Economics

Что касается дальнейших ожиданий, то Oxford Economics прогнозирует рост экономики Украины на 2,8% в 2023 году, 4% — в 2024 и 4,1% — в 2025 году.

Средняя годовая инфляция в 2021 году ожидается на уровне 9,7% с последующим снижением в 2022 году до 8,1%, в 2023 — до 5,4%, в 2024 — и в 2025 годах — 5%.

Стремительный рост цен на газ в Европе и высокие затраты на электроэнергию могут усложнить задачи Национального банка по возвращению инфляции в коридор 5% (+/-1%).

По мнению аналитиков, высокая инфляция заставит центробанк поднять учетную ставку с нынешних 8,5% годовых до 9% в декабре, несмотря на то, что он дал понять, что предпочитает не усиливать денежно-кредитную политику в текущем цикле.

При этом рост глобальных инфляционных рисков в 2022 году может потребовать дальнейшего повышения учетной ставки, отмечено в прогнозе.

Среднегодовой курс гривны в 2021 году ожидается на уровне 27,3 грн/$, в 2022 — 28,7 грн/$, в 2023 — 29,4 грн/$.