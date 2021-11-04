"Укрзализныця" с декабря повысит работникам зарплату на 10%

"Укрзализныця" с 1 декабря 2021 года поднимает тарифные ставки и должностные оклады железнодорожников на 10%.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ со ссылкой на главу правления Александра Камышина.

"Позитивные операционные и финансовые результаты последних месяцев позволяют нам поднять заработную плату для железнодорожников. Наша главная цель – вернуть Укрзализныце репутацию стабильного работодателя и дать железнодорожникам достойные условия труда и высокий уровень дохода", - отметил он.

Предыдущее повышение заработной платы железнодорожников произошло в июне.

Напомним, о повышении зарплат работникам УЗ с окладами менее 30 тысяч гривен на 10% с 1 июня 2021 года руководство УЗ договорилось с профсоюзами еще 30 марта этого года.

В начале года зарплата главы правления УЗ составляла 625 тыс. грн.