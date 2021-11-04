Из Украины под видом собак пытались вывезти трех волков

Животных у отправителя забрали и отправили в зоопарк.

Фото: Гостаможслужба

Из Украины в Непал под видом собак пытались вывезти трех волков.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба, сотрудники которой разоблачили незаконную попытку перевозки животных в аэропорту "Борисполь".

Волки по документам были записаны как собаки породы сибирская лайка, не представляющие высокой ценности.

Подозрения у таможенников возникли из-за того, что "собаки" не скулили, а выли, а снаружи не очень напоминали лаек. Для идентификации животных вызывали соответствующих профессионалов.

Документов на перевозку животных, а именно разрешения CITES, документов о праве приобретения животных, ветеринарного свидетельства отправитель не имел. Поэтому животных отправили в Харьковскую область в "Фельдман экопарк".