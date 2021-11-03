Хозяйственный суд Киева не применил "антиколомойский" закон в деле ПриватБанка

Этот закон предусматривает право бывших акционеров банков на компенсацию причиненного ущерба.

Хозяйственный суд Киева не применил "антиколомойский" закон в деле ПриватБанка
Фото: Макс Требухов

Хозяйственный суд Киева принял решение по делу о национализации ПриватБанка, прямо противоречащее "банковскому" закону.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

Судья Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты 1 ноября удовлетворила иск ООО "Реватис", которое судилось с ПриватБанком, Министерством финансов, ФГВФО, НБУ и КМУ.

"Реватис" просил признать недействительными договоры о приобретении и купле-продаже акций ПриватБанка (процедура bail-in) во время национализации Приватбанка в 2016 году.

В банке заявили, что суд проигнорировал императивные предписания "антиколомойского" закона №590-ІХ". Этот закон предусматривает право бывших акционеров банков на компенсацию причиненного ущерба, но делает невозможным признание недействительными договоров, заключенных в процессе вывода банка с рынка.

В банке отметили, что суд обязан был закрыть производство по делу.

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