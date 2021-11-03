В октябре из подземных хранилищ Украины отобрали газа в 3,5 раза больше, чем год назад

Несмотря на это, запас природного газа в украинских ПХГ выше среднего в 2011-2019 годах.

В течение октября из украинских газовых хранилищ отобрано 0,7 млрд кубометров газа. Этот показатель в 3,5 раза выше прошлогоднего.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

Причинами такой разницы в компании назвали раннее начало сезона отбора в этом году – на две недели раньше, чем в прошлом году, а также реэкспорт компаниями-нерезидентами части запасов для дальнейшей реализации на рынке ЕС в период пиковых цен на газ осенью.

Несмотря на это, запас природного газа в украинских ПХГ выше среднего в 2011-2019 годах.

"По состоянию на 1 ноября 2021 года запасы природного газа в ПХГ составляли 18 млрд куб. м газа. Это на 36% меньше, чем в прошлом, 2020-м году. который, напомним, побил десятилетний рекорд по уровню сформированных запасов. Однако этот показатель на 13% выше среднего уровня наполнения газохранилищ в 2011-2019 гг.", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 октября Украина прекратила закачку газа в хранилища. В этом году сезон закачки газа в хранилища закончился досрочно в связи с тем, что РоSSия перестала транспортировать газ в Венгрию по территории Украины.