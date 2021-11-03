Криптовалюта Ethereum подорожала до рекордных $4600, биткоин отстаёт

Ethereum, вторая по величине криптовалюта мира, сегодня достигла рекордной цены, снова догнав и перегнав темпы роста биткоина, а также извлекая максимум из позитивных новостей о широком внедрении блокчейна. Стоимость Ethereum достигла отметки в $4643, а это означает, что недельный рост актива составил 10 %.

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С тех пор, как 20 октября биткоин, крупнейший в мире криптовалютный актив, достиг рекордной цены в $67 016, начали дорожать и другие цифровые активы. Годовой рост биткоина составил 117 %, в то время как Ethereum за это же время подорожала в шесть раз. Среди причин, обусловивших рост криптовалют, аналитики указывают внедрение цифровых активов банками, рост NFT-токенов на игровых платформах, а также старт торговли активами фонда Bitcoin Strategy ETF.

При этом даже на фоне переименования Facebook в Meta был отмечен рост некоторых мелких криптовалютных активов. Крупнейший австралийский банк Commonwealth Bank of Australia сегодня также заявил, что он первым в стране станет предлагать своим клиентам услуги, связанные с криптовалютами. Аналитики компании CryptoCompare отметили, что активы под управлением (AUM) в цифровых инвестиционных продуктах выросли в октябре на 45,5 % до рекордной отметки в $74,7 млрд. Доля AUM в биткоин-продуктах выросла на 52,2 % до $55,2 млрд, а среди Ethereum-продуктов увеличилась на 30 % до $15,9 млрд — и это рекордные показатели для обеих категорий.



