В Украине ликвидирована крупная сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов и ПЦР-тестов

Схема приносила ее участникам до 3 млн гривен в месяц.

Фото: ssu.gov.ua

В Украине заблокирована крупная сеть по изготовлению фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19 и негативных ПЦР-тестов.

Об этом сообщается на сайтах СБУ и МВД .

Участниками схемы считают четырех жителей Запорожья и Львовской области. Организатор вместе с сообщником искал клиентов среди лиц, которые хотели уехать за границу на работу, остальные участники производили подделки и выполняли роль курьеров.

Международный сертификат о вакцинации стоил у них 40 евро, а отрицательный ПЦР-тест – 500-600 гривен. Для оптовых заказчиков действовала гибкая система скидок.

Фото: ssu.gov.ua

Эта сеть ежемесячно производила почти тысячу сертификатов о вакцинации и 2000 отрицательных ПЦР-тестов. Их выручка составила более 3 млн. гривен.

Во время обысков у подозреваемых были обнаружены поддельные свидетельства, бланки с отрицательными тестами, бухгалтерия, поддельные приглашения на работу за границей, полиграфическое оборудование и другие доказательства.

Фото: ssu.gov.ua

Фигурантам грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 199 (подделка защищенных документов) и ч. 1 ст. 362 (вмешательство в работу компьютерных сетей) Уголовного кодекса и до семи лет лишения свободы.

Напомним, что 2 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за подделку документов о прививках. Он предполагает, что за изготовление таких справок можно будет получить до трех лет лишения свободы.