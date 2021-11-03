McDonald’s в Украине изменил формат работы в "красной" зоне

Рестораны McDonald’s в городах "красной" зоны будут работать исключительно на вынос. Изменения графика работы связаны с тем, что не все сотрудники компании вакцинировались от коронавируса, что ставит под угрозу здоровье посетителей.

Так как руководство McDonald’s заботится о своих гостях, то было принято решение ограничить работу в тех заведениях, где вакцинированы менее 100% персонала.

К посетителям также выдвинули требования для посещения заведений при наличии сертификата о полной вакцинации от коронавируса либо негативного ПЦР-теста.

На сегодняшний день рестораны McDonald’s в Киеве полноценно работают по таким адресам:

ул. Ю. Ильенко, 3

Крещатик, 19-А

Вокзальная, 2-А

Вышгородская, 33-А

Гришко, 7

Оноре де Бальзака, 2-А

Гната Хоткевича, 1-В

пр-т Палладина, 7-Д

пр-т Оболонский, 26-А

В ближайшую неделю открыться для посетителей могут заведения и по другим адресам. При этом в McDonald’s пояснили, что для пользования услугами сети McDrive и McDelivery COVID-документы не требуются.

Что касается работы остальных кафе и ресторанов в городах "красной" зоны, то они имеют работать при условии 100% вакцинации сотрудников и посетителей.

На этой недели усилен контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов и негативных ПЦР-тестов в торговых центрах и заведениях общественного питания. Требовать предъявить сертификат по закону может исключительно правоохранитель или представитель Госпотребслужбы.

Ранее сообщалось, что McDonald's открыл первый ресторан по дороге в аэропорт "Борисполь" с террасой и терминалами самообслуживания.