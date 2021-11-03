McDonald’s в Украине изменил формат работы в "красной" зоне

Рестораны McDonald’s в городах "красной" зоны будут работать исключительно на вынос. Изменения графика работы связаны с тем, что не все сотрудники компании вакцинировались от коронавируса, что ставит под угрозу здоровье посетителей.

McDonald’s в Украине изменил формат работы в “красной“ зоне: как будет работать McDrive

Так как руководство McDonald’s заботится о своих гостях, то было принято решение ограничить работу в тех заведениях, где вакцинированы менее 100% персонала.

К посетителям также выдвинули требования для посещения заведений при наличии сертификата о полной вакцинации от коронавируса либо негативного ПЦР-теста.

На сегодняшний день рестораны McDonald’s в Киеве полноценно работают по таким адресам:

  • ул. Ю. Ильенко, 3
  • Крещатик, 19-А
  • Вокзальная, 2-А
  • Вышгородская, 33-А
  • Гришко, 7
  • Оноре де Бальзака, 2-А
  • Гната Хоткевича, 1-В
  • пр-т Палладина, 7-Д
  • пр-т Оболонский, 26-А
McDonald’s в Украине изменил формат работы в “красной“ зоне: как будет работать McDrive

В ближайшую неделю открыться для посетителей могут заведения и по другим адресам. При этом в McDonald’s пояснили, что для пользования услугами сети McDrive и McDelivery COVID-документы не требуются.

Что касается работы остальных кафе и ресторанов в городах "красной" зоны, то они имеют работать при условии 100% вакцинации сотрудников и посетителей.

На этой недели усилен контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов и негативных ПЦР-тестов в торговых центрах и заведениях общественного питания. Требовать предъявить сертификат по закону может исключительно правоохранитель или представитель Госпотребслужбы.

Ранее сообщалось, что McDonald's открыл первый ресторан по дороге в аэропорт "Борисполь" с террасой и терминалами самообслуживания.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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