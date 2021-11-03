Сахар в Украине подорожает до 40 гривен за килограмм

В Украине прогнозируют значительное повышение цен на сахар. Себестоимость сладкого продукта, несмотря на высокие и качественные урожаи сахарной свеклы, уже превысила 30-32 гривны за килограмм.

Стоимость сахара в Украине превысит 40 гривен за килограмм

Рост цен ожидается в результате того, что многие украинские сахарные заводы останавливают производство по причине убыточности. Производители не могут получить прибыль и терпят убытки из-за повышения стоимости энергоресурсов.

Так, цены на газ для предприятий выросли с 7-8 гривен до 28 гривен за кубометр, для сахарных заводов это стало катастрофой. Из 34 сахарозаводов на газе работает 19, четыре из них уже полностью остановили производство.

Стоимость сахара в Украине превысит 40 гривен за килограмм

"При нынешней цене газа расчетная себестоимость сахара будет 25–26 гривен за кг. В то время как средняя оптовая или заводская цена по Украине сегодня – 23-24 гривны. Если к себестоимости в 26 гривен добавить рентабельность 10% и НДС, то цена в рознице будет на уровне 30-32 гривен за кг. Себестоимость сахара ожидается на уровне 30-32 гривен, а отпускная цена заводов 35-40 гривен за кг. Плюс торговая надбавка", - пояснил генеральный директор ассоциации "Харьковсахар" Юрий Ильченко.

Напомним, в Укрцукор рассказали, как изменится цена на сахар в Украине до конца текущего года.


Шевченко Лилия, Тудей

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