Сахар в Украине подорожает до 40 гривен за килограмм

В Украине прогнозируют значительное повышение цен на сахар. Себестоимость сладкого продукта, несмотря на высокие и качественные урожаи сахарной свеклы, уже превысила 30-32 гривны за килограмм.

Рост цен ожидается в результате того, что многие украинские сахарные заводы останавливают производство по причине убыточности. Производители не могут получить прибыль и терпят убытки из-за повышения стоимости энергоресурсов.

Так, цены на газ для предприятий выросли с 7-8 гривен до 28 гривен за кубометр, для сахарных заводов это стало катастрофой. Из 34 сахарозаводов на газе работает 19, четыре из них уже полностью остановили производство.

"При нынешней цене газа расчетная себестоимость сахара будет 25–26 гривен за кг. В то время как средняя оптовая или заводская цена по Украине сегодня – 23-24 гривны. Если к себестоимости в 26 гривен добавить рентабельность 10% и НДС, то цена в рознице будет на уровне 30-32 гривен за кг. Себестоимость сахара ожидается на уровне 30-32 гривен, а отпускная цена заводов 35-40 гривен за кг. Плюс торговая надбавка", - пояснил генеральный директор ассоциации "Харьковсахар" Юрий Ильченко.

Напомним, в Укрцукор рассказали, как изменится цена на сахар в Украине до конца текущего года.