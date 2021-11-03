Транзит газа через Украину с начала года уменьшился почти вдвое, - Макогон

Суточный показатель транзита газа из РФ в Европу через территорию Украины с начала года уменьшился почти вдвое.

Об этом в Facebook сообщил гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Он напомнил, что роSSийский "Газпром" в четвертый раз в этом году сократил суточный объем транзита газа через Украину: 1 января транзит уменьшился с 186 до 124 млн куб. м газа в сутки, 1 сентября объем транзита снизился до 109 млн куб. м в сутки, с 1 октября – до 85 млн куб. м, с 1 ноября – до 56,7 куб. м в день.

Сергей Макогон отметил, что нынешний объем значительно ниже 109 млн кубометров, предусмотренных пятилетним контрактом Украины на транзит газа с Россией , и составляет примерно половину того, что "Газпром" поставил в прошлом отопительном сезоне.

"При любой возможности, без учета ситуации на газовом рынке Европы, "Газпром" уменьшает объемы транзита через территорию Украины. "Северный поток-1", "Северный поток-2" и "турецкие потоки" суммарно равны мощности одной украинской ГТС - 146 млрд куб.м в год, то есть эти геополитические проекты изначально не имели экономической целесообразности и были построены только с целью остановки транзита через Украину, поэтому в случае ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" у нас есть все основания полагать, что транзит через украинский маршрут будет остановлен. А это угроза энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы", - подчеркнул Макогон.

Фото: Оператор ГТС Украины

В 2020 году транзит через Украину составил 55,8 млрд кубометров, в 2019 году – 89,6 млрд кубометров.

Действующий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" действует до конца 2024 года и обязывает РоSSию транспортировать через Украину минимум 40 млрд кубометров газа в год.