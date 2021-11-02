Задолженность по выплате больничных составляет около 1,5 миллиарда гривень – Лазебная

В министерстве постараются навести порядок с выплатами и ликвидировать задолженность.

Задолженность по выплате больничных составляет около 1,5 миллиарда гривень – Лазебная
Фото: Макс Требухов

Задолженность по выплате больничных составляет около полутора миллиардов гривень. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная журналистам во вторник, передает "Укринформ".

В частности она напомнила, что в 2016 году был уменьшен вдвое единый социальный взнос.

"Когда была сделана эта история, я считаю, что это бездумная, фискальная реформа, но почему не подумали о том, что когда вы уменьшаете ресурсную базу вдвое, то почему не пересмотрели направления финансирования? Если вы здесь ничего не забрали, а тут убавили, то за счет чего повышать пенсии, за счет чего обеспечивать все выплаты по регрессам, по больничным, а тут еще у нас COVID. У нас же не было никогда такого роста по больничным! А плюс еще все страховые выплаты, за погибших, медиков. Конечно, у нас есть задолженность где-то полтора миллиарда по больничным. Но поверьте, я очень надеюсь, что наведение порядка плюс верификация, и если ты взял больничный, а пересек границу, мы это все сейчас отслеживаем", - рассказала Лазебная.

Она также проинформировала, что уже месяц как Украина перешла на электронные больничные.

"Есть много вопросов, один месяц внедрения – вопросов море. Но мне кажется, хотя бы нельзя будет купить его (больничный – ред.) уже онлайн и принести работодателю", - отметила министр.

Напомним, ранее сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что впервые с 2014 года военным перестали вовремя выплачивать компенсации за аренду жилья, вещевые, другие социальные выплаты. Долги ВСУ в этом году достигли 3 млрд гривень.

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