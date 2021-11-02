"Укрэнерго" назвало причину импорта электроэнергии из Белоруссии и Словакии

Ориентировочный объем аварийной помощи из Белоруссии составил 3,5 тыс. МВт-час.

"Укрэнерго" назвало причину импорта электроэнергии из Белоруссии и Словакии
Укренерго реконструювало міждержавну ЛЕП з високошвидкісною лінією технологічного зв’язку з мережами угорського системного опера
Фото: ua.energy

Причиной активации аварийной помощи из энергосистемы Белоруссии 2 ноября стал дефицит мощности в Объединенной энергосистеме Украины и "Острове Бурштынской ТЭС" в связи с повышенной аварийностью на энергоблоках тепловых станций.

Об этом сообщает оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго".

Согласно сообщению оператора, ориентировочный объем аварийной помощи из Беларуси, осуществлявшейся с 13:00 до 20:00, составляет 3,5 тыс. МВт-час, из Словакии в "БуОС", продолжавшейся с 10:00 до 20:00 , 800 МВт-час.

Относительно состояния блоков ТЭС оператор отметил задержку выхода из планового ремонта блока №8 ДТЭК "Кураховская ТЭС", который переведен в аварийный ремонт до конца суток 5 ноября, а также вывод в первой половине 2 ноября на ремонт корпуса 1А "ДТЭК Криворожская ТЭС" .

"Кроме этого, утром 2 ноября выведен в аварийный ремонт энергоблок №11 "ГТЭК Бурштынская ТЭС", что сделало невозможным перефиксацию энергоблока №8 этой электростанции на работу в ОЭС, что могло бы уменьшить дефицит мощности в этой зоне", – говорится в сообщении системного. оператора.

В связи с этим, а также выводом в аварийный ремонт блока №6 "ДТЭК Бурштынская ТЭС" НЭК 2 ноября активировала аварийную помощь из Словакии для компенсации дефицита мощности и выполнения согласованного сальдо перетока с ENTSO-E в "Острове Бурштынской ТЭС", отметили в "Укрэнерго".

"В связи со стремительным повышением уровня аварийности генерирующего оборудования на ТЭС компании ДТЭК, НЭК «Укрэнерго» обратится в Государственную инспекцию энергетического надзора Украины о необходимости проведения соответствующих проверок", – сообщили в НЭК.

Наряду с аварийностью ТЭС "Укрэнерго" указала на существенное перепроизводство электроэнергии на ГЭС и снижение ВИЭ-генерации.

По состоянию на вечер вторника, в энергосистеме работают 29 блоков ТЭС ДТЭК, 6 блоков "Центрэнерго" и Славянская ТЭС "Донбассэнерго".

С весны 2021 года в Украине действовал запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии, но с 1 ноября он утратил силу. Поэтому "Укрэнерго" начало предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных связей.

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