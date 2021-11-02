Рада приняла закон, вводящий расчеты за газ в энергетических единицах

Документ вступит в силу с 1 мая 2022 года.

Верховная Рада на внеочередном заседании 2 ноября приняла законопроект №2553, предусматривающий изменение системы учета газа с объемных единиц на энергетические.

Соответствующее решение было поддержано 250 народными депутатами. Документ вступит в силу с 1 мая 2022 года.

Народный депутат Андрей Жупанин во время заседания Рады заявил, что принятие закона позволит украинским потребителям забыть о так называемых морозных коэффициентах, которые доначисляли потребителям операторы газораспределительных сетей.

Жупанин также сообщил, что с момента принятия закона члены объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) будут оплачивать газ по тому же тарифу, что и население.

Подсчет объемов газа в энергетических единицах используется почти по всему миру. При подсчете газа в кубометрах не учитывается калорийность топлива, из-за чего в некоторых регионах на те же цели может потребоваться разный объем. После перехода на энергоединицы платить придется только за количество потребленной энергии, а не за объем газа.

Как сообщалось, сегодня прошло внеочередное заседание парламента. На нем должны были заслушать 13 законодательных актов, в том числе и проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии (регистр. №2553)