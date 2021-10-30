Тариф на электроэнергию повысят до 10 гривен

Тариф на электроэнергию уже в ближайшее время придется повысить до 10 гривен за киловатт-час. Чем дольше власть будет искусственно удерживать заниженный тариф на электроэнергию в размере 1,44 гривны, тем больше вероятность того, что вскоре его придется повышать до заоблачных высот.

Такое мнение высказал в интервью одному из украинских изданий, член экспертного совета Минэнерго Геннадий Рябцев.

Как утверждает Рябцев, популистский тариф на электроэнергию 1,44 грн за кВт-час не покрывает даже себестоимости затрат генерирующих компаний, которые вынуждены продавать населению электроэнергию по социально приемлемой цене. Речь идет о компаниях Укргидроэнерго и Энергоатом, которые продают свой продукт для нужд населения по сниженным ценам.

"1,44 грн/кВт-час – цена ниже себестоимости производства. Но она не берется из воздуха. Кто-то должен ее компенсировать. Если мы отложим подорожание, тогда стоимость киловатта может подскочить до 10 грн. Или мы можем сделать это сейчас, в результате чего тариф вырастет до 3 грн/кВт-час", - предупреждает Рябцев.

При этом эксперт считает, что нынешнее снижение тарифа на электроэнергию, на самом деле, не умаляет реальных затрат населения на производство электричества. Высокие цены на электроэнергию заложены в стоимость товаров, которые производит промышленность. Кроме того, из налогов, которые платят обычные граждане, отчисляют деньги частным компаниям, вырабатывающим так называемую зеленую энергию.

В то же время, госпредприятия, отпускающие энергию для населения по заниженному тарифу, лишены средств на модернизацию производства, что неизбежно ведет к повышению себестоимости их продукта.

Поэтому, чем ниже тариф на электроэнергию для населения сейчас, тем выше его придется поднимать в будущем, чтобы хотя бы сохранить отечественную энергосистему на том уровне, на котором она находится сейчас.

Напомним, стало известно, каким будет тариф на электроэнергию в новом году по окончанию отопительного сезона.