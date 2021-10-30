Забытый Bitcoin-кошелёк неожиданно «ожил» впервые с 2010 года — за это время его содержимое подорожало в 750 тыс. раз

Один из «забытых» Bitcoin-кошельков, последняя активность на котором наблюдалась ещё в 2010 году, неожиданно «ожил», пишет Independent. По данным издания, последний раз этим кошельком пользовались 17 мая 2010 года, то есть более 11 лет назад, во времена, когда неизвестный создатель криптовалюты Bitcoin, скрывающийся под псевдонимом Сатоси Накамото (Satoshi Nakamoto), ещё был активен.

Забытый Bitcoin-кошелёк неожиданно «ожил» впервые с 2010 года — за это время его содержимое подорожало в 750 тыс. раз

Источник изображения: Shutterstock

По данным источника, в кошельке содержится 50 биткоинов. В 2010 году их стоимость составляла менее $4. Однако сегодня они стоят более $3 млн при текущем курсе одного биткоина согласно данным Coinbase

Что явилось причиной неактивности кошелька последние 11 лет — неизвестно. Возможно, владелец обладает завидным терпением и решил подождать нужного курса цифровой валюты. Но, вероятнее всего, он просто только сейчас смог наконец-то восстановить давно забытый пароль доступа к кошельку.

В любом случае, за 11 лет криптовалюта и принцип её добычи существенно изменились. Если в 2010 году биткоины можно было добывать на обычных домашних компьютерах и получать 50 токенов за один блок блокчейна, то сегодня для добычи Bitcoin используется очень мощное и очень энергозатратное специализированное оборудование. А стоимость одного блока теперь составляет 6,25 BTC.

Как пишет Independent, в сети Bitcoin имеются ещё множество «забытых» и неактивных в течение многих лет кошельков с токенами подобных тому, о котором писалось выше. В некоторых хранятся целые состояния. Например, в одном из них содержится почти 80 000 биткоинов, которые оцениваются почти в $5 млрд по текущему курсу.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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