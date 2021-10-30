Новый владелец "Большевика" должен продать Киеву один из цехов за 112 млн гривень, - Кличко

Несмотря на смену владельца завода, столичные власти планируют завершить процесс выкупа пятого цеха до конца этого года.

Новый владелец завода "Большевик" обязан продать городу пятый цех за 112 млн. гривень по решению суда. Этот цех будет снесен, а на его месте будет построен развязка на Шулявском путепроводе.

Как сообщает пресс-служба Киевского городского совета, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире телеканала " Киев ".

По словам городского головы, несмотря на смену владельца завода, столичные власти планируют завершить процесс выкупа пятого цеха до конца этого года.

"В первую очередь киевлян интересует один вопрос, связанный с заводом "Большевик", - когда достроят развязку на Шулявском путепроводе? Город имеет спор по поводу 5-го цеха "Большевика" с Фондом госимущества в течение почти двух лет. Сначала нам предложили выкупить цех за 700 миллионов гривень – половину цены, за которую недавно продали весь завод! Мы отказались и обратились в суд", - сказал Кличко.

Он отметил, что, согласно решению суда, любой владелец завода "Большевик" обязан продать городу Киеву пятый цех, по цене, установленной экспертной оценкой, – 112 млн гривень.

"И мы рассчитываем, что с новым собственником соответствующее решение суда будет исполнено до конца года", - добавил Кличко.

По словам мэра Киева , если город решит вопрос о пятом цехе до конца этого года, то со следующего года начнет оформление необходимых документов и строительство. Сама же развязка, по оценкам специалистов, может быть сдана в эксплуатацию до конца следующего года.

Фонд государственного имущества в среду, 27 октября, провел первый со времен "Криворожстали" аукцион крупной приватизации. На нем было продано 100% акций АО "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик"). Победителем торгов, в которых приняли участие три компании, стало ООО "Дженерал Коммерс" с ценой 1,429 млрд гривень (на 2% больше стартовой стоимости).