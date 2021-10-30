Доходы и расходы украинцев подвергнут тщательной сверке: что будет с теми, у кого они не совпадут

В Украине вводится тщательный контроль за доходами и расходами граждан. Вернее, за соответствием вторых первым. Власть планирует внедрить декларирование крупных расходов. Это будет сделано для того, что ужесточить контроль за уплатой налогов.

Разница в миллионы гривен: в Украине вводят жесткий контроль за доходами и расходами граждан

О том, какие новшества предвидятся в фискальной системе государства, рассказал и. о. главы Государственной налоговой службы Евгений Олейников.

По словам чиновника, сейчас власть разрабатывает концепцию законопроекта о косвенных методах налогового контроля. Вероятно, он начнет действовать сразу после завершения налоговой амнистии. При помощи нового закона власть получит возможность эффективнее контролировать расходы граждан и сравнивать их с доходами, с которых были уплачены налоги.

При этом тем, кто успеет полностью и честно задекларировать свои теневые доходы во время налоговой амнистии, опасаться нечего. Они смогут начать свою финансовую деятельность с чистого листа, полностью реабилитировавшись за прошлые "прегрешения".

Разница в миллионы гривен: в Украине вводят жесткий контроль за доходами и расходами граждан

А вот тем, кто не захочет воспользоваться налоговой амнистией или задекларирует свои "левые" доходы не полностью, рано или поздно придется все же объяснить происхождение своих "заводов, газет, пароходов".

"Первое — будет процедура, которая будет касаться большой разницы в доходах и расходах. Она будет исчисляться по меньшей мере сотнями тысяч, скорее — миллионами гривен. Второе — мы будем опираться на официальные базы данных Налоговой службы. Вычисляя эту разницу, мы будем высчитывать весь доход, который человек получил за время ведения базы, с 1995 года, и доход, который он документально подтвердит. Большая разница, которая не будет объяснена, станет предметом налогообложения", - поделился Олейников планами власти.

Главный фискал страны также предположил, что эта информация также будет интересна не только налоговикам, но и тем, кто борется с коррупцией.

Напомним, при этом экономист Виктор Скаршевский считает, что с помощью налоговой амнистии власть хочет взять предпринимателей "на крючок". Ее целью является не увеличение налоговых поступлений, а именно возможность ввести косвенные методы налогового контроля.


Марченко Любов, Тудей

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