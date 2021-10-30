В ноябре Украина планирует импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР

Доля импорта угля вырастет по сравнению с октябрем.

В ноябре Украина ожидает импорт угля из Польши , Казахстана и Южно-Африканской республики.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, сообщила пресс-служба министерства.

По его словам, доля импорта угля вырастет по сравнению с октябрем, однако работу тепловой генерации в большинстве своем обеспечивает украинский уголь.

“Работа нашей тепловой генерации обеспечивается преимущественно украинским углем. В октябре на теплоэлектростанции поступило более 1,1 млн. тонн угля собственной добычи. Это составляет 85% от общего снабжения”, – отметил чиновник.

Так, в следующем месяце планируется увеличить поставки отечественного угля до 1,4 млн. тонн.

Власенко добавил, что также увеличится доля импорта благодаря диверсификации источников поставок угля.

Украинские компании уже имеют контракты на поставку угля в ноябре из Польши , Казахстана и Южно-Африканской республики. Государственная компания "Центрэнерго" планирует импортировать из этих стран около 200 тысяч тонн угля", - подчеркнул первый замминистра.

Также ведутся переговоры с поставщиками из Соединенных Штатов Америки.

По состоянию на 29 октября в Украине работает 35 тепловых энергоблоков и 11 атомных.

Напомним, с понедельника, 1 ноября, РоSSийская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину.

В тот же день из-за дефицита угля на государственных ТЭС Украина возобновит закупку электроэнергии у Беларуси.

По данным Минэнерго, запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 25 октября составили 701,3 тыс тонн, что в 4,3 раза меньше запланированного.

В начале октября министр энергетики Герман Галущенко предупредил, что отопительный сезон будет сложным. По словам министра, государство во время отопительного сезона 2021-2022 года будет делать ставку на атомную генерацию. Поэтому Украина пройдет зиму спокойно и без эксцессов.