Аукцион по приватизации ОГХК снова перенесли – ориентировочно на декабрь

Фонд государственного имущества вновь отменил приватизационный аукцион Объединенной горно-химической компании (ОГХК), который должен был состояться 29 октября, из-за допуска к конкурсу только одного участника.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

"В Фонд госимущества поступили две заявки на участие в аукционе по приватизации АО «ОГХК», одна из которых не отвечает требованиям действующего законодательства. Поскольку аукцион не может быть проведен с одним участником, Фонд государственного имущества определит новую дату аукциона", - сказано в сообщении.

Решение о новой дате аукциона планируется принять на заседании аукционной комиссии в пятницу, 29 октября.

По словам заместителя главы ФГИ Тараса Елейко, аукцион может быть назначен ориентировочно на декабрь.

АО "Объединенная горно-химическая компания" - первый объект крупной приватизации, выставленный на аукцион после ее разблокирования. Однако сроки приватизации откладывались несколько раз. В июне глава ФГИ заявлял, что на ОГХК претендуют более 10 компаний.

Однако назначенный на 31 августа аукцион был отменен из-за допуска к конкурсу только одного участника. Торги были перенесены на 29 октября.

ОГХК – государственное предприятие, один из крупнейших в мире производителей титанового сырья. В его структуру входят Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский горно-обогатительный комбинат.