Тариф на горячую воду в Киеве вырастет почти на 80%

В Киеве, уже весной, тариф на горячую воду подорожает почти на 80%. Это будет связано с окончание срока действия фиксированного тарифа на газ, по которому будут отпускать голубое топливо предприятиям теплокоммунэнерго до конца отопительного сезона.

В Киеве ожидают значительного подорожания тарифа на горячую воду: названа цифра

Как только отопительный сезон закончится, нынешний тариф на газ для отопления бытового сектора перестанет действовать, и горячая вода мгновенно станет дороже. Об этом рассказал в интервью одному из СМИ эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

По словам Рябцева, плата за газ, конечно, вырастет для бытовых потребителей еще до конца отопительного сезона. Речь идет о тарифе на распределение газа, который изменится с нового года. Его-то как раз, в отличие от тарифа на сам газ, не фиксируют. Поэтому уже с 1 января распределение газа подорожает. Но, конечно, не так существенно, как этого хотели бы сами компании, оказывающие услуги по распределению газа. НКРЭКУ уже заявила, что их аппетиты чрезмерны, и что она не позволит им так поднять цены.

В Киеве ожидают значительного подорожания тарифа на горячую воду: названа цифра

Вместе с тем, фиксированный тариф на газ для бытового сектора, а также фиксированный тариф, по которому предприятиям ТКЭ будут отпускать газ для отопления жилых домов, будут оставаться неизменными до конца отопительного сезона. Кроме того, киевская власть нашла возможность вложить в Киевтеплоэнерго дополнительные деньги, чтобы сдержать рост тарифов на тепло.

"Тарифы в отопительный сезон 2021/2022 будут сохранены за счет докапитализации Киевтеплоэнерго на 2 миллиарда гривен. Платежки жильцов столичных многоквартирных домов не будут сильно отличаться от платежек прошлого года", - говорит Геннадий рябцев.

Однако уже с окончанием отопительного сезона, когда, в частности, действие тарифа на газ для отопления жилых домов прекратится, стоимость газа для Киевтеплоэнерго резко взлетит и, соответственно, взлетит тариф на горячую воду.

"После отопительного сезона киевлянам стоит готовиться к подорожанию горячей воды. Услуга вырастет в цене на 78%", - прогнозирует эксперт.

Напомним, в Нафтогазе рассказали, каким будет тариф на отопление больниц. Он составит более 16 гривен и будет вдвое дороже, чем для отопления бытового сектора.


Марченко Любов, Тудей

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