Тариф на горячую воду в Киеве вырастет почти на 80%

В Киеве , уже весной, тариф на горячую воду подорожает почти на 80%. Это будет связано с окончание срока действия фиксированного тарифа на газ, по которому будут отпускать голубое топливо предприятиям теплокоммунэнерго до конца отопительного сезона.

Как только отопительный сезон закончится, нынешний тариф на газ для отопления бытового сектора перестанет действовать, и горячая вода мгновенно станет дороже. Об этом рассказал в интервью одному из СМИ эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

По словам Рябцева, плата за газ, конечно, вырастет для бытовых потребителей еще до конца отопительного сезона. Речь идет о тарифе на распределение газа, который изменится с нового года. Его-то как раз, в отличие от тарифа на сам газ, не фиксируют. Поэтому уже с 1 января распределение газа подорожает. Но, конечно, не так существенно, как этого хотели бы сами компании, оказывающие услуги по распределению газа. НКРЭКУ уже заявила, что их аппетиты чрезмерны, и что она не позволит им так поднять цены.

Вместе с тем, фиксированный тариф на газ для бытового сектора, а также фиксированный тариф, по которому предприятиям ТКЭ будут отпускать газ для отопления жилых домов, будут оставаться неизменными до конца отопительного сезона. Кроме того, киевская власть нашла возможность вложить в Киевтеплоэнерго дополнительные деньги, чтобы сдержать рост тарифов на тепло.

"Тарифы в отопительный сезон 2021/2022 будут сохранены за счет докапитализации Киевтеплоэнерго на 2 миллиарда гривен. Платежки жильцов столичных многоквартирных домов не будут сильно отличаться от платежек прошлого года", - говорит Геннадий рябцев.

Однако уже с окончанием отопительного сезона, когда, в частности, действие тарифа на газ для отопления жилых домов прекратится, стоимость газа для Киевтеплоэнерго резко взлетит и, соответственно, взлетит тариф на горячую воду.

"После отопительного сезона киевлянам стоит готовиться к подорожанию горячей воды. Услуга вырастет в цене на 78%", - прогнозирует эксперт.

Напомним, в Нафтогазе рассказали, каким будет тариф на отопление больниц. Он составит более 16 гривен и будет вдвое дороже, чем для отопления бытового сектора.