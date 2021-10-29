Байден обнародовал исторический план расходов на $1,75 трлн.

Предложенные инвестиции должны одобрить обе палаты Конгресса.

Байден обнародовал исторический план расходов на $1,75 трлн.
Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден в четверг, 28 октября, обнародовал план расходов в размере 1,75 трлн. долларов, назвав его историческими инвестициями в будущее страны. Эти деньги включают вложения в инфраструктуру, защиту климата и социальные издержки, сообщает BBC.

Обнародованный Байденом план должен одобрить Конгресс. Он стал результатом продолжительных переговоров между левым и центристским крылом Демократической партии.

"Никто не получил всего, что хотел, включая меня", - сказал президент, представляя план расходов.

Байден рассчитывает, что план получит одобрение в обеих палатах Конгресса США. Сначала он предлагал потратить 3,5 трлн долларов, однако сумма была сокращена после переговоров с сенаторами-центристами.

План расходов, в частности, включает в себя:

  • 555 млрд долларов на борьбу с изменением климата, в основном за счет налоговых льгот для предприятий, использующих возобновляемые источники энергии и источники энергии с низким уровнем выбросов
  • 400 млрд долларов на бесплатное дошкольное образование для всех детей трех-четырех лет.
  • 165 млрд долларов на снижение страховых взносов за медицинское обслуживание для девяти миллионов американцев, подпадающих под закон о доступном медицинском обслуживании, также известном как Obamacare
  • 150 млрд долларов на строительство миллиона единиц доступного жилья.

В то же время, там не нашлось места для ранее обещанного оплачиваемого декретного отпуска. План по снижению цен на рецептурные лекарства также был сокращен.

Байден заверил, что план расходов не увеличит дефицит бюджета. В нем прописаны меры, которые, по плану администрации, увеличат доходы бюджета на 2 трлн долларов.

Планируется ввести минимальный налог в размере 15% от заявленной прибыли для крупных компаний, дополнительный 5% налог на доходы выше 10 млн долларов в год и еще 3% налог на доходы выше 25 млн долларов. Также в США хотят усилить контроль над крупными налогоплательщиками, чтобы сократить потери бюджета от разных способов избегания уплаты налогов.

Напомним, что предыдущие триллионные вливания США и других крупных государств в экономику для борьбы с коронавирусом разогнали инфляцию по всему миру, которая сейчас находится на многолетних пиковых уровнях.

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