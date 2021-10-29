РоSSия останавливает поставки энергетического угля в Украину с 1 ноября

С понедельника, 1 ноября, РоSSийская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину.

Об этом сообщил глава парламентского комитета энергетики и ЖКУ Андрей Герус в своем Telegram-канале.

"Речь идет об угле марки А (антрацит) и П (постный). Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), Донбассэнерго (Славянская ТЭС) и Технова (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ)", - сказано в сообщении.

По информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики.

Герус отметил, что подобные действия РФ напоминают "энергетическую войну" осенью 2014 года.

Напомним, из-за дефицита угля на государственных ТЭС Украина возобновит закупку электроэнергии у Беларуси с 1 ноября.

По данным Минэнерго, запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 25 октября составили 701,3 тыс тонн, что в 4,3 раза меньше запланированного.

В начале октября министр энергетики Герман Галущенко предупредил, что отопительный сезон будет сложным. По словам министра, государство во время отопительного сезона 2021-2022 года будет делать ставку на атомную генерацию. Потому Украина пройдет зиму спокойно и без эксцессов.