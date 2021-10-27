Цены на квартиры в новостройках выросли

В Украине ежегодно сдается в эксплуатацию около 10 миллионов квадратных метров жилья, но этого катастрофически мало. По этой причине цены на квартиры постоянно растут.

В Украине изменились цены на квартиры в новостройках

Соучредитель портала ЛУН Андрей Мима в ходе конференции "Building&Constructions forum 3.0" пояснил, что в Украине общий жилой фонд составляет около 17 миллионов квартир, однако за год примерно 1% "вымывается", например, это дома старой постройки, которые уже не подлежат ремонту. 125 тысяч квартир, которые вводятся в эксплуатацию, это всего лишь 0,7% жилого фонда в год, что не дотягивает до 1%, поэтому количество новых квартир не замещает старые.

"Поэтому нет никакого кризиса перепроизводства жилья, нет никакого пузыря. То есть строить с такими темпами можно еще сто лет, и все будет нормально", — утверждает Андрей Мима.

В Украине изменились цены на квартиры в новостройках

Что касается цен на жилье, то в 2020 году стоимость квадратных метров в новостройках в долларах была стабильной практически весь год. В 2021 году ситуация кардинально изменилась. На фоне повышения цен на стройматериалы и энергоносители, стоимость жилья взлетела на 22% - с $950 до $1200. В октябре 2021 года рост цен ускорился, квадратный метр подорожал до $1250.


Шевченко Лилия, Тудей

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