"Газпром" предлагал Молдове скидку на газ в обмен на изменение договоров с ЕС, - Financial Times

По данным источников, Москва хотела, чтобы Кишинев изменил соглашение о свободной торговле и отложил реформы энергорынка.

РоSSийский газовый монополист "Газпром" предлагал властям Молдовы скидку на газ в обмен на выполнение ряда условий.

Об этом сообщила британская газета Financial Times во вторник, 26 октября, со ссылкой на источники, передает Deutsche Welle.

По словам собеседников, Москва хотела, чтобы Кишинев изменил соглашение о свободной торговле с Евросоюзом , а также отложил реформы энергетического рынка, согласованные с Брюсселем. Нововведения подразумевают либерализацию газового рынка и расширение конкуренции. "Газпром" при этом заверил, что ведет переговоры с Молдовой "исключительно на рыночных условиях".

Молдавская компания Energocom объявила уже третий тендер на покупку 1,5 млн. кубометров природного газа с его доставкой в Молдову 28 октября. За последние дни Кишинев приобрел 1 млн кубометров газа у польской компании PGNiG и еще столько же – у нидерландской Vitol.

В правительстве Молдовы подчеркнули, что страна впервые приобрела топливо у альтернативного источника, и что это было сделано для оценки возможности импорта от других поставщиков, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.

Срок действия долгосрочного контракта Молдовы с "Газпромом", который был заключен в 2006 году и продолжался ежегодно, истек 30 сентября. Соглашение было продлено еще на месяц, за это время Кишинев покупал газ у роSSийского концерна по цене 790 долларов за 1000 кубометров.

Парламент Молдовы проголосовал за введение режима чрезвычайного положения в стране с 22 октября по 20 ноября из-за дефицита газа. "Газпром" 23 октября пригрозил отказаться от дальнейших поставок газа Молдове, если та не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта. Двухдневные переговоры Москвы и Кишинева по газу не принесли результатов.

Напомним, Украина одолжила Молдавии газ для балансировки газотранспортной системы. Молдова вернет долг, когда в стране будет необходимое количество газа для обеспечения непрерывной передачи и объемов, для внутреннего потребления.