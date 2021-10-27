В Сенате США подготовили налог на миллиардеров

Богачей заставят платить за подорожание акций, которыми они владеют.

В Сенате США подготовили налог на миллиардеров
Фото: betterworldcampaign.org

Представители Демократической партии в Сенате США в среду, 27 октября, обнародовали план налогообложения доходов миллиардеров.

Как сообщает NPR, он является частью широкой налоговой реформы, которая предусматривает также новый 15% налог для крупных корпораций.

"В Америке существует два налоговых кодекса. Первый обязателен для обычных работников, уплачивающих налоги с каждой зарплаты. Второй - добровольный для миллиардеров, откладывающих уплату налогов на годы, если не навсегда", - заявил по этому поводу глава финансового комитета Сената США Рон Вайден.

Налог на миллиардеров будет касаться всего 700 человек - людей, зарабатывающих более 100 млн долларов в год или в течение трех лет подряд владеющих активами на сумму более 1 млрд долларов.

Они будут обязаны представлять в Службу внутренних доходов США (IRS) подробный отчет об активах, которые приобрели или потеряли в течение года.

Большинство их доходов (например, от акций) будут облагаться налогом по максимальной ставке налога на прирост капитала - 20%. Более сложные активы (такие как недвижимость или активы, которые не торгующиеся на рынке) будут облагаться налогом иначе - один раз после продажи по применению специальной комиссии, подобной процентной ставке.

Изменения в налоговый кодекс США предусматривают также отдельные нормы, предотвращающие уклонение от уплаты налогов с помощью частных компаний, трастов, денежных подарков и т.п.

Демократы надеются, что этот законопроект принесет государству сотни миллиардов долларов.

Напомним, в июне 2021 года американское издание ProPublica сообщило, что американские миллиардеры почти не платят налог на прибыль.

Джефф Безос, например, не заплатил ни цента налога на прибыль в 2007 и 2011 годах, а Илон Маск - в 2018-м. Среди избегавших уплаты налогов журналисты назвали бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, инвестора Карла Икана и бизнесмена Джорджа Сороса.

При этом их стратегии избегания налогообложения не были противозаконными. Они просто воспользовались особенностями налоговой системы США, не учитывающей рост стоимости таких активов, как акции или недвижимость. Налоги уплачиваются только по продаже таких активов.

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