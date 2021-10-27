В Сенате США подготовили налог на миллиардеров

Представители Демократической партии в Сенате США в среду, 27 октября, обнародовали план налогообложения доходов миллиардеров.

Как сообщает NPR, он является частью широкой налоговой реформы, которая предусматривает также новый 15% налог для крупных корпораций.

"В Америке существует два налоговых кодекса. Первый обязателен для обычных работников, уплачивающих налоги с каждой зарплаты. Второй - добровольный для миллиардеров, откладывающих уплату налогов на годы, если не навсегда", - заявил по этому поводу глава финансового комитета Сената США Рон Вайден.

Налог на миллиардеров будет касаться всего 700 человек - людей, зарабатывающих более 100 млн долларов в год или в течение трех лет подряд владеющих активами на сумму более 1 млрд долларов.

Они будут обязаны представлять в Службу внутренних доходов США (IRS) подробный отчет об активах, которые приобрели или потеряли в течение года.

Большинство их доходов (например, от акций) будут облагаться налогом по максимальной ставке налога на прирост капитала - 20%. Более сложные активы (такие как недвижимость или активы, которые не торгующиеся на рынке) будут облагаться налогом иначе - один раз после продажи по применению специальной комиссии, подобной процентной ставке.

Изменения в налоговый кодекс США предусматривают также отдельные нормы, предотвращающие уклонение от уплаты налогов с помощью частных компаний, трастов, денежных подарков и т.п.

Демократы надеются, что этот законопроект принесет государству сотни миллиардов долларов.

Напомним, в июне 2021 года американское издание ProPublica сообщило, что американские миллиардеры почти не платят налог на прибыль.

Джефф Безос, например, не заплатил ни цента налога на прибыль в 2007 и 2011 годах, а Илон Маск - в 2018-м. Среди избегавших уплаты налогов журналисты назвали бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, инвестора Карла Икана и бизнесмена Джорджа Сороса.