СБУ заявила о растрате 20 млн гривен на строительстве Днестровской ГАЭС

На "Укргидроэнерго" и у генподрядчика прошли обыски.

СБУ заявила о растрате 20 млн гривен на строительстве Днестровской ГАЭС
Фото: uhe.gov.ua

Служба безопасности Украины обвинила руководство "Укргидроэнерго" и владельцев консорциума "Укргидроэнергострой" в нанесении государству ущерба на сумму более 20 млн гривен.

На сайте СБУ утверждается, что якобы деньги украли во время строительно-монтажных работ на Днестровской ГАЭС в Черновицкой области.

"Схема начала работать еще на стадии тендера, когда исполнителя работ выбирали на площадке публичных закупок. Хищение средств осуществлялось за счет завышения объемов и стоимости работ. Все это - из двух крупных договоров, выделенных на модернизацию Днестровской ГАЭС. Их общая сумма 5,3 млрд грн. Согласно налоговому исследованию, в результате противоправных действий государству причинен материальный ущерб на сумму более 20 млн грн", - говорится в сообщении.

Чтобы найти доказательства правонарушения, следователи СБУ провели серию обысков по адресу офисных помещений и домашним адресам фигурантов. Были найдены первичная бухгалтерская документация, договоры, черновые записи, компьютерная техника с "черной" бухгалтерией.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Днестровская ГАЭС расположена на правом берегу среднего участка Днестра.

Это один из крупнейших инфраструктурных энергетических объектов, реализуемый в Украине за последние годы. Станция работает в режиме "насос – турбина" и может использовать аккумулированную в ночное время энергию для производства электроэнергии во время пиковых нагрузок на сеть.

Согласно первоначальному проекту, Днестровская ГАЭС должна состоять из семи гидроагрегатов общей мощностью 2268 МВт в генераторном режиме и 2947 МВт в насосном.

Пока что построено четыре гидроагрегата общей мощностью 1296 МВт в генераторном режиме и 1684 МВт в насосном. Строительство осуществляет консорциум "Укргидроэнергострой".

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