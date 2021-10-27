Курс доллара в Украине установил рекорд и повысился до 26,41 гривен

Курс доллара в Украине растет третий день подряд. В среду, 27 октября, американская валюта пересекла отметку в 26,41 гривен за доллар. Это рекордное значение за последние 1,5 года.

Еще два дня назад курс доллара составлял 26,3 грн/доллар. За три дня курс вырос больше, чем на гривну.

Эксперты прогнозируют, что в течение ближайшей недели курс начнет опускаться. Доллар на межбанке может торговаться через несколько дней уже около 26,1 грн/доллар, а наличный доллар в банках будет стоить около 26,2-26,4 грн/доллар.

На это повлияет отказ НБУ пересматривать учетную ставку в условиях роста инфляции и снижения прогноза ВВП , отмечают эксперты.

На гривну будут негативно влиять эпидемиологическая ситуация и высокие цены на энергоносители. Кроме того, влияние будут иметь и ожидания, что с началом отопительного сезона энерготрейдерам и поставщикам все же придется выйти на рынок для импорта газа и угля.

Повлияли также на курс доллара и нерезиденты, которые выручили деньги от погашенных ОВГЗ в гривнах и решили зафиксировать прибыль в долларах.

Ранее сообщалось, что курс доллара в Украине установил годовой рекорд.