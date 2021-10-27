Украина одолжила Молдове газ для балансировки ГТС

Газовый кризис в Молдове связан с окончанием контракта с "Газпромом".

Украина одолжила Молдове газ для балансировки газотранспортной системы.

Об этом сообщила компания "Молдоватрансгаз" в среду, 27 октября.

"Кризис в энергетическом секторе Республики Молдова и недостаточные объемы природного газа, необходимые для внутреннего потребления, затронули как энергетическую безопасность страны, так и функциональность системы передачи природного газа. Для поддержания работоспособности системы необходимо соблюдать определенные технические требования, соответственно, разница между объемом импорта и потребления природного газа газа существенно влияет на эту работоспособность. В этот сложный период мы ценим поддержку, оказанную нашей стране соседними странами. Украина одолжила природный газ для балансировки нашей газотранспортной системы, и Республика Молдова сможет использовать предоставленные ресурсы до 31 октября 2021 года", - сообщила компания.

Молдова вернет долг, когда в стране будет необходимое количество газа для обеспечения непрерывной передачи и объемов для внутреннего потребления.

Решение одолжить Молдове газ было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоялось 22 октября.

Напомним, что осенью 2021 года Молдова столкнулась с газовым кризисом в связи с окончанием контракта с роSSийским "Газпромом". Срок его действия истек в конце сентября. Стороны решили временно продлить договор на прежних условиях на месяц, но у Молдовы до сих пор нет подтвержденных объемов газа на следующие месяцы.

На прошлой неделе стало известно, что роSSийско-молдавские переговоры по газовой тематике с участием представителей правительства и "Газпрома" у замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака закончились безрезультатно. Поставка газа в Молдову после 1 ноября под вопросом.

Сейчас страна пытается договориться о поставках газа из других источников и производит для этого пробные закупки у европейских компаний, таких как PGNiG и Vitol.