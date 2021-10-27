НБУ отсудил гостиницу "Салют" в Киеве

Здание в центре столицы хотят продать на публичных торгах.

НБУ отсудил гостиницу "Салют" в Киеве
Фото: Макс Требухов

Хозяйственный суд Киева в понедельник, 25 октября, удовлетворил иск Национального банка о продаже здания гостиницы "Салют" на публичных торгах в рамках процедуры исполнительного производства.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

ЧАО "Отель "Салют" является имущественным поручителем по обязательствам обанкротившегося банка "Финансы и Кредит" перед Национальным банком по кредитам рефинансирования. Здание гостиницы, стоимость которой оценивается почти в 481 млн гривен, передано Нацбанку в ипотеку.

Отель находится в самом центре Киева на ул. Мазепы Ивана, 11-Б. Общая площадь здания – 12 255 кв. м.

Договор поручительства был заключен между гостиницей и НБУ в 2008 году. Спустя восемь лет, когда банк "ФиК" перестал выполнять кредитные обязательства, НБУ обратился в Хозяйственный суд Киева для взыскания имущества в судебном порядке.

В июне 2020 года Хозяйственный суд Киева в рамках дела о банкротстве ЧАО "Отель "Салют" признал требования Национального банка на 4,1 млрд грн как обеспеченные залогом имущества должника.

Напомним, 17 сентября 2015 года НБУ признал банк "Финансы и Кредит" неплатежеспособным. Банк принадлежал бизнесмену, депутату Верховной Рады Константину Жеваго.

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