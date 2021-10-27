Ставки по микрокредитам в Украине в среднем составляют почти 2400% в месяц

Микрокредиты, несмотря на их стоимость, пользуются у украинцев популярностью. Это не удивительно, ибо многие наши граждане официально нигде не работают. А значит, получить кредит в банке для них почти нереально. А между тем ставки по таким микрокредитам – за гранью понимая. Они не вписываются ни в какие законы здравого смысла.

Почти 2400% в месяц: ставки по микрокредитам для украинцев побили рекорд

Так, на сегодня в Украине средний размер годовой ставки по микрокредитам равен 28 671%. В месяц это составляет почти 2400%. Однако и это еще далеко не предел, ибо есть немало МФО, которые дают в долг под еще более высокие проценты. Рекордный аппетит в этом году в октябре продемонстрировала МФО "Укрпозика", давшая деньги в долг под 266 190% годовых.

Кредиторы вынуждены показывать свои реальные процентные ставки по займам после того, как их обязал это делать НБУ. Однако при этом они все равно не указывают реальной величины процентов, а неизменно ее занижают. Так, в договорах фигурирует показатель в 22 679% годовых, хотя на самом деле он гораздо выше, подчеркивают в исследовании USAID.

Почти 2400% в месяц: ставки по микрокредитам для украинцев побили рекорд

Аналитики предполагают, что кредиторы особенно "не заморачивались" с представленными цифрами, надеясь, что никто их тщательно проверять не будет, а также рассчитывая, что клиенты, которым позарез нужны деньги, не остановятся ни перед чем.

В группу лидеров по годовым процентным ставкам вошли такие МФО:

  • "Укрпозика" – 266 190% (Причем тому, кто давал название этому кредиту, не откажешь в чувстве юмора, правда, очень своеобразном. Кредит называется "Бери даром");
  • Moneyveo – 128 126%;
  • CreditPlus – 84 812%;
  • "СС Лоун"– 726%;
  • "КачайГроші" – 684%.

При таком займе самое главное – не нарушать сроков возвращения кредита. Если вы уложитесь в срок, то плата по процентам будет еще вполне терпимой. Однако каждый день просрочки платежа "накручивает" бешеные проценты,и тогда уже лишь единицам удается вылезти из пожизненный долговой кабалы.

Напомним, государственный Укрэксимбанк объявил о продаже просроченных кредитов своих клиентам коллекторам.


Марченко Любов, Тудей

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