Молдова заключила контракт на покупку миллиона кубов газа у компании из Нидерландов

Vitol должен доставить газ в Молдову 27 октября.

Молдова заключила контракт на покупку миллиона кубов газа у компании из Нидерландов
Фото: Міністерство енергетики України

Молдова заключила контракт о пробной закупке мільйона кубометрів газу у нидерландской компании Vitol.

Об этом сообщила во вторник, 26 октября, пресс-служба агентства публичной собственности при правительстве республики.

"Один из трех крупнейших поставщиков нефтепродуктов в мире, нидерландская компания Vitol, выиграла объявленный Energocom тендер по закупке одного миллиона кубометров природного газа", – говорится в сообщении.

Согласно контракту, нидерландская компания должна доставить газ в Молдову 27 октября. Стоимость газа не разглашается.

Ранее Молдова договорилась о закупке 1 млн. кубометров газа у польской компании PGNiG.

На прошлой неделе правительство Молдовы ввело чрезвычайное положение на территории страны из-за дефицита газа. Традиционный импортер газа "Молдовагаз", являющийся дочерней компанией роSSийского "Газпрома", снизил давление в сети, чем поставил под угрозу поставку газа бытовым потребителям.

Контракт Молдовы с "Газпромом" от 2006 года истек 30 сентября. Стороны решили временно продлить договор на прежних условиях на месяц, но страна "не уверена" в том, что сможет договориться о заключении нового договора для поставок с ноября.

На прошлой неделе стало известно, что роSSийско-молдавские переговоры по газовой тематике с участием представителей правительства и "Газпрома" у замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака закончились безрезультатно. Поставка газа в Молдову после 1 ноября под вопросом.

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