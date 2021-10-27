Молдова заключила контракт на покупку миллиона кубов газа у компании из Нидерландов
Vitol должен доставить газ в Молдову 27 октября.
Молдова заключила контракт о пробной закупке мільйона кубометрів газу у нидерландской компании Vitol.
Об этом сообщила во вторник, 26 октября, пресс-служба агентства публичной собственности при правительстве республики.
"Один из трех крупнейших поставщиков нефтепродуктов в мире, нидерландская компания Vitol, выиграла объявленный Energocom тендер по закупке одного миллиона кубометров природного газа", – говорится в сообщении.
Согласно контракту, нидерландская компания должна доставить газ в Молдову 27 октября. Стоимость газа не разглашается.
Ранее Молдова договорилась о закупке 1 млн. кубометров газа у польской компании PGNiG.
На прошлой неделе правительство Молдовы ввело чрезвычайное положение на территории страны из-за дефицита газа. Традиционный импортер газа "Молдовагаз", являющийся дочерней компанией роSSийского "Газпрома", снизил давление в сети, чем поставил под угрозу поставку газа бытовым потребителям.
Контракт Молдовы с "Газпромом" от 2006 года истек 30 сентября. Стороны решили временно продлить договор на прежних условиях на месяц, но страна "не уверена" в том, что сможет договориться о заключении нового договора для поставок с ноября.
На прошлой неделе стало известно, что роSSийско-молдавские переговоры по газовой тематике с участием представителей правительства и "Газпрома" у замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака закончились безрезультатно. Поставка газа в Молдову после 1 ноября под вопросом.