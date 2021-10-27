Выход на пенсию в 60 лет: условия к стажу

Пенсионеры в возрасте 60 лет не смогут вовремя выйти на пенсию без необходимого стажа. С 2022 года многие пенсионеры вынуждены будут остаться без выплат от государства, когда им исполняется 60 лет. Чтобы выйти на пенсию, им нужно будет продолжить работать и накапливать стаж.

На данный момент для выхода на заслуженный отдых стаж должен составлять 28 лет. Тем украинцам, стаж которых меньше 15 лет, пенсия выплачиваться не будет. Они могут рассчитывать только на социальную пенсию после 65 лет. Сейчас эта сумма ниже прожиточного минимума и составляет 1854 гривны.

В 2022 году украинцы смогут выйти на пенсию в 60 лет при наличии стажа от 29 лет. Имея официальный стаж работы от 19 до 29 лет, на пенсию можно выйти в 63 года, а при минимальном стаже от 15 до 19 лет - в 65 лет.

Возраст пенсионера уже не будет иметь такого значения, как стаж. С каждым годом требования по стажу будут ужесточаться, пока до 2028 года половина украинцев в 60 лет не останутся без пенсии. 5% будут вынуждены работать до 65 лет, еще 40% – до 63 лет.

В законе есть некоторые исключения для определенных категорий населения. В частности, женщины, которые родили пятерых или более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, и матери лиц с инвалидностью с детства имеют право на пенсию по возрасту по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 15 лет с зачислением в стаж времени ухода за детьми.

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