Укрпочта изменит систему оплаты посылок

Украинский почтовый оператор Укрпочта объявил об установки новой офисной системы, которая упростит жизнь клиентам по всей стране. Особенно полезным нововведение будет в отдаленных населенных пунктах Украины. На реализацию программы потратят восемь миллионов евро.

Укрпочта обновит устаревшее программное обеспечение, которое используется в отделениях оператора. Вместо старого ПО новую фронт-офисную систему установит известная ирландская компания Escher Group (IRL) Ltd. Сообщается, что это одна из ведущих компаний в данном сегменте рынка. Escher Group занималась установкой и обновлением ПО для почтовых операторов Норвегии и Канады.

Укрпочта планирует автоматизировать работу передвижных отделений и почтальонов, а также дать возможность жителям маленьких населенных пунктов оплачивать почтовые услуги банковской картой.

Кроме того, в отделениях Укрпочты будет установлена специальная платформа Escher Riposte, которая позволит повысить скорость обслуживания клиентов. Автоматизация сельских отделений подразумевает переход на электронный документооборот, отказ от "бумажек" и счетов.

За все это украинская компания Укрпочта заплатит ирландцам около 8 миллионов евро. В результате, новая система должна будет работать одинаково эффективно как в режиме онлайн, так и офлайн, когда нет подключения к интернету.

"Таким образом, даже в самых отдаленных селах, где нет стабильной связи, наши работники передвижных отделений смогут проводить все операции в электронном формате", – пояснил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

Напомним, ранее стало известно, что Укрпочта выставила на торги сотни автомобилей. Почему компания распродает автопарк?