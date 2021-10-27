Нацбанк выпустил новую монету номиналом 5 гривен

Национальный банк Украины готовит к запуску в оборот новую монету номиналом 5 гривен. Денежный знак, хоть и выпущен по случаю годовщины исторического события, будет являться реальным платежным средством.

В пресс-службе НБУ сообщили о запуске в оборот с 29 октября 2021 года новой памятной монеты. Номинал денежного знака – 5 гривен, общий тираж - 35 тысяч штук.

Дизайн новой монеты посвящен знаменитой "Хотинской битве", которая состоялась в 1621 году и заставила Османскую империю отказаться от планов расширения своих границ в Европе. Сражение продлилось почти месяц, в нем на стороне армии Речи Посполитой участвовали казаки Войска Запорожского под командованием гетмана Петра Сагайдачного.

На аверсе памятной монеты можно увидеть композицию осады Хотинской крепости, а также малый государственный Герб Украины. На реверсе изображены воины и гетман Петр Сагайдачный.

"О дате реализации указанной монеты в интернет-магазине Национального банка будет уведомлено дополнительно", – сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Напомним, монеты номиналом 1 гривна продают по 11 тысяч. На ценных денежных знаках встречается уникальная особенность, которую мало кто замечает.