Сеть магазинов в Харькове оштрафовали за торговлю конфетами из РоSSии

Подсанкционные роSSийские товары не должны продаваться в Украине.

Сеть магазинов в Харькове оштрафовали за торговлю конфетами из РоSSии
Фото: dpss.gov.ua

Госпродпотребслужба в Харькове оштрафовала сеть магазинов сладостей за продажу роSSийских конфет.

Штрафные санкции наложены по результатам проверок, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в соответствии с постановлением Кабмина от 30.12.2015 №1147 "О запрещении ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из РоSSийской Федерации", Перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, ввоз и реализация такой продукции запрещены.

Фото: dpss.gov.ua

"Подсанкционные роSSийские товары не должны продаваться в Украине. Эта продукция завозится и реализуется на территории Украины незаконно. Подтвердить качество и безопасность такой продукции невозможно. Очень странно, что до сих пор, несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона", - отметила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

По результатам проверок было снято с реализации и запрещено дальнейшее обращение конфет девяти наименований производства кондитерских фабрик "Красный Октябрь", "Победа" г. Москва, г. Старый Оскол Белгородской области, кондитерского концерна "Бабаевский", АО "АКконд". Чебоксары – конфеты 9 (девяти) наименований.

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