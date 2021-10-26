Без Ощадбанка: Сумма вкладов украинцев в банках выросла до 627,6 миллиарда

По состоянию на 1 октября 2021 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т. ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 627,6 млрд грн.

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Из общей суммы вкладов физических лиц на начало октября 2021:

При выплатах по вкладам в иностранной валюте они перечисляются в гривну по официальному курсу, установленному Нацбанком на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Вклады 98% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс. грн, поэтому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет 242,5 млрд грн.

Доля ФОП в структуре вкладчиков

Доля ФОП в структуре вкладчиков составляет 3,4%, а сумма их вкладов на 1 сентября 2021 составила 60,9 млрд грн (9,7% от общей суммы вкладов).

Напомним, с 1 января 2017 под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.