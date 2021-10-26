В Украине планируют создать современную систему мгновенных платежей

Нацбанк представит проект концепции построения в Украине системы мгновенных платежей, сообщает пресс-служба регулятора. Это современный инновационный тренд, который используют банки и финтех-компании по всему миру.

В Украине планируют создать современную систему мгновенных платежей
Фото: Pixabay

Национальный банк Украины уже разработал проект концепции построения этой системы. Главная цель — предоставление возможности осуществлять быстрые и дешевые переводы и платежи со счета на счет.

В частности, предполагается, что система будет иметь следующие особенности:

  • работать 24 часа в сутки и 365 дней в году;
  • движение средств будет происходить между счетами пользователей;
  • мгновенная доступность средств получателем для использования (кредитование счета получателя);
  • инициирование операции с помощью мобильных приложений;
  • использование QR-кода для удобного получения реквизитов платежа;
  • использование механизма запроса на проведение платежа (request to pay).

Подробно ознакомиться с проектом можно по ссылке.

Мгновенные платежи — современный инновационный тренд, который используют банки и финтех-компании по всему миру. Около 80 стран мира уже разработали собственные системы мгновенных платежей, в частности, некоторые страны имеют по две такие системы. Еще 10 стран анонсировали внедрение подобных систем.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рада поддержала госбюджет на 2022 год в первом чтенииРада поддержала госбюджет на 2022 год в первом чтении
Суд конфисковал в пользу государства почти 500 контрабандных вибраторовСуд конфисковал в пользу государства почти 500 контрабандных вибраторов
Госдолг на каждого украинца в 2022 году достигнет 75 тысячГосдолг на каждого украинца в 2022 году достигнет 75 тысяч
Коломойский может забрать у Нафтогаза половину газа, припасенного Украиной на зимуКоломойский может забрать у Нафтогаза половину газа, припасенного Украиной на зиму
Украина получила от ЕС второй транш макрофинансовой помощи в размере €600 млнУкраина получила от ЕС второй транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине ожидают рекордный рост спроса на бизнес-кредиты — опрос НБУВ Украине ожидают рекордный рост спроса на бизнес-кредиты — опрос НБУ
В Украине собрали рекордный урожай гречки за последние годыВ Украине собрали рекордный урожай гречки за последние годы
В Украине введут новый формат платежки за коммунальные услугиВ Украине введут новый формат платежки за коммунальные услуги
Положительная динамика. Гетманцев рассказал, какими темпами увеличивается количество РРО в УкраинеПоложительная динамика. Гетманцев рассказал, какими темпами увеличивается количество РРО в Украине
ЕБРР и Всемирный банк помогут Украине найти инвестора для одного из крупнейших портовЕБРР и Всемирный банк помогут Украине найти инвестора для одного из крупнейших портов
ЕС выделил Украине дополнительно 3,5 млн евро гуманитарной помощиЕС выделил Украине дополнительно 3,5 млн евро гуманитарной помощи
В Украине завершила работу миссия МВФ. Какие результатыВ Украине завершила работу миссия МВФ. Какие результаты
Цены на сыр в Украине стремительно растут: отечественный продукт вытесняется импортированнымЦены на сыр в Украине стремительно растут: отечественный продукт вытесняется импортированным
Цена на землю в Украине искусственно завышена компьютеромЦена на землю в Украине искусственно завышена компьютером
Виноград в этом году в Украине дал небывалый урожай: аграрии сбиты с толкуВиноград в этом году в Украине дал небывалый урожай: аграрии сбиты с толку
Последние новости
Подгружаем последние новости