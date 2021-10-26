В Украине планируют создать современную систему мгновенных платежей

Нацбанк представит проект концепции построения в Украине системы мгновенных платежей, сообщает пресс-служба регулятора. Это современный инновационный тренд, который используют банки и финтех-компании по всему миру.

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Национальный банк Украины уже разработал проект концепции построения этой системы. Главная цель — предоставление возможности осуществлять быстрые и дешевые переводы и платежи со счета на счет.

В частности, предполагается, что система будет иметь следующие особенности:

работать 24 часа в сутки и 365 дней в году;

движение средств будет происходить между счетами пользователей;

мгновенная доступность средств получателем для использования (кредитование счета получателя);

инициирование операции с помощью мобильных приложений;

использование QR-кода для удобного получения реквизитов платежа;

использование механизма запроса на проведение платежа (request to pay).

Подробно ознакомиться с проектом можно по ссылке .

Мгновенные платежи — современный инновационный тренд, который используют банки и финтех-компании по всему миру. Около 80 стран мира уже разработали собственные системы мгновенных платежей, в частности, некоторые страны имеют по две такие системы. Еще 10 стран анонсировали внедрение подобных систем.