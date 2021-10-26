В Украине планируют создать современную систему мгновенных платежей
Нацбанк представит проект концепции построения в Украине системы мгновенных платежей,
Национальный банк Украины уже разработал проект концепции построения этой системы. Главная цель — предоставление возможности осуществлять быстрые и дешевые переводы и платежи со счета на счет.
В частности, предполагается, что система будет иметь следующие особенности:
- работать 24 часа в сутки и 365 дней в году;
- движение средств будет происходить между счетами пользователей;
- мгновенная доступность средств получателем для использования (кредитование счета получателя);
- инициирование операции с помощью мобильных приложений;
- использование QR-кода для удобного получения реквизитов платежа;
- использование механизма запроса на проведение платежа (request to pay).
Подробно ознакомиться с проектом можно по
Мгновенные платежи — современный инновационный тренд, который используют банки и финтех-компании по всему миру. Около 80 стран мира уже разработали собственные системы мгновенных платежей, в частности, некоторые страны имеют по две такие системы. Еще 10 стран анонсировали внедрение подобных систем.